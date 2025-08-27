본문 바로가기
Dim영역
골프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

경기일반

LPGA 출신 이정연, 챔피언스 투어 8년 만에 우승

노우래기자

입력2025.08.27 19:02

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

샴발라 골프앤리조트 클래식 4차전 정상
2017년 호반건설 5차전 이후 통산 2승
이윤희 2위, 상금랭킹 1위 최혜정 3위

미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 뛰었던 이정연이 한국여자프로골프(KLPGA) 챔피언스 투어에서 8년 만에 우승 트로피를 수집했다.


27일 경기도 포천시 샴발라 골프앤리조트(파72·5966야드)에서 열린 KLPGA 샴발라 골프앤리조트·SBS골프 챔피언스 클래식 4차전(총상금 7000만원) 최종 2라운드에서 1언더파 71타를 쳐 우승(4언더파 140타)을 차지했다. 이윤희 2위(2언더파 142타), 챔피언스 투어 상금랭킹 1위 최혜정은 3위(이븐파 144타)에 올랐다.

이정연이 샴발라 골프앤리조트·SBS골프 챔피언스 클래식 4차전에서 티샷을 하고 있다. 사진제공=KLPGA

이정연이 샴발라 골프앤리조트·SBS골프 챔피언스 클래식 4차전에서 티샷을 하고 있다. 사진제공=KLPGA

AD
원본보기 아이콘

이정연은 1998년 KLPGA 투어에 데뷔해 1999년 SBS 프로골프 최강전에서 우승했고, 2002년 LPGA 투어에서 진출했다. 미국 무대에선 이렇다 할 성적을 내지 못했던 그는 국내로 복귀해 2014년까지 KLPGA 투어를 뛰다가 은퇴했다. 2017년 호반건설 챔피언스 클래식 5차전에서 우승했지만, 레슨과 대학 강의 등으로 선수 생활을 접었다가 작년 9월부터 챔피언스 투어에서 다시 활동하고 있다.

이정연은 "오랜만에 다시 우승하니, 선수로서 큰 보람과 행복을 느낀다"면서 "근력이나 파워가 충분하지는 않다. 그래서 이번 대회에서는 나만의 템포를 유지하고 보기를 줄이는 전략으로 임했다"고 말했다. 또 "앞으로도 건강하게 투어 생활을 이어가며 기회가 왔을 때 장점을 마음껏 발휘하고 싶다"고 밝혔다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이 모든 게 2만원? 한국인들 너무 부럽잖아"…외신도 주목한 K찜질방 "이 모든 게 2만원? 한국인들 너무 부럽잖아"…외... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

"버렸다간 큰일 나는 쓰레기봉투"…발렌시아가의 파격 디자인

"피부에 착 붙이면 살이 쑥"…마이크로니들 열풍 예고

"소아의료 공백 해소 위해 전담 법·부처 필요"

항암치료 받으러 고속버스 타고 4시간, 성현이의 병원 상경기

이 한장의 사진에 담긴 악연…국힘 지형이 요동친다

거래 뜸한데…5% 은행 이자보다 낫네

새로운 이슈 보기