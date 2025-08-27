본문 바로가기
첨단전략산업 100조원 지원기금 신설안, 국회 본회의 통과

이창환기자

입력2025.08.27 16:52

시계아이콘00분 30초 소요
50조원 첨단산업기금 산은에 설치
자본금 30조→45조로 확대

첨단전략산업 100조원 지원기금 신설안, 국회 본회의 통과
정부가 추진하는 '첨단전략산업기금'이 한국산업은행 산하에 설치된다.


금융위원회는 산은 내에 첨단전략산업기금을 신설하는 '한국산업은행법' 개정안이 27일 국회 본회의를 통과했다고 밝혔다.

개정안에는 정부가 산은에 납입할 수 있는 수권자본금을 30조원에서 45조원으로 상향하는 내용도 담겼다.


정부는 지난 3월 첨단전략산업의 생태계 강화를 위해 첨단전략산업기금 신설 방안을 발표했다. 여야도 관련 법안을 공동 발의했다.


기금은 AI(인공지능), 반도체, 바이오, 방산, 로봇 등 첨단전략산업과 관련 기업을 대상으로 지원할 예정이다.

국고채에 준하는 저금리의 '국가보증채'를 발행해 조성되며, 산은도 기금에 필요 자금을 출연한다.


정부는 첨단전략산업기금 50조원과 민간 자금을 연계해 '국민성장펀드'를 마련하고 향후 5년간 총 100조원 이상의 자금을 지원할 계획이다.


첨단기금은 첨단전략산업기업 및 관련 기업에게 국고채 수준 초저리대출 뿐만 아니라 보증, 지분투자, 간접투자 등 다양한 방식으로 지원된다.


그간 정책금융이 충분히 제공하지 못했던 지분투자 중심으로 자금을 공급해 초기기업 및 대규모 설비투자가 필요한 기업 등의 금융부담을 경감할 계획이라고 정부는 설명했다.


기금은 법 개정안 국무회의 의결을 거쳐 공포 3개월 후에 출범한다.





이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr
