청문회 닷새 앞둔 이억원 후보자…금융위 존치 입장 밝힐까

9월2일 이억원 금융위원장 후보자 국회 청문회 개최

금융위 존치여부·생산적 금융 추진방향 등에 대한 의견 물을듯

차관 퇴직 후 문어발 취업 의혹 등도 해소돼야



이억원 금융위원장 후보자가 지난 14일 서울 종로구 예금보험공사에 마련된 인사청문준비사무실에 출근하며 지명 소감을 밝히고 있다. 2025.8.14 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

이억원 금융위원장 후보자에 대한 국회 인사청문회가 닷새 앞으로 다가온 가운데 이 후보자가 금융위 존치와 금융감독원 분리, 생산적 금융 추진 방향 등 현안과 관련한 질문에 어떤 답을 할지 관심이 커진다. 이 후보자는 기획재정부 차관 퇴직 이후 여러 기업에 겹치기 근무를 통해 큰돈을 벌었다는 의혹 등도 적극적으로 해명할 것으로 예상된다.

28일 정치권에 따르면 국회 정무위원회는 다음 달 2일 오전 이 후보자에 대한 인사청문회를 개최할 예정이다. 이재명 정부의 첫 금융위원장 후보로 지명된 이 후보자는 기재부 주요 보직을 거친 뒤 청와대 대통령실 경제정책비서관, 기재부 1차관 등을 역임한 경제 전문가로 꼽힌다.

금융권에서는 이 후보자가 정통 경제 관료의 길을 걸어온 만큼 인사청문회 통과에 큰 문제가 없을 것으로 본다. 다만 신정부의 생산적 금융 현실화 가능성과 가계부채 및 부동산 문제, 금융당국 조직개편 등 각종 현안에 대한 의원들의 질의가 이어질 전망이다. 차관 퇴직 후 여러 기업에 재직하면서 벌어들인 돈과 부동산 및 주식 투자, 장녀 채용 등 사생활과 관련된 다소 날 선 질의도 나올 것으로 예상된다.

가장 관심을 끄는 이슈는 금융위 해체와 금감원 분리 등 금융당국 조직개편과 관련된 사안이다. 이재명 정부 국정기획위원회는 당초 금융위에서 국내 금융정책 기능을 떼 기재부에서 분리되는 재정경제부(가칭)에 붙일 계획을 세운 것으로 알려졌다. 하지만 대통령실에서 이런 계획에 대해 최종 결정을 아직 내리지 않은 것으로 파악된다. 금감원에서 소비자보호 기능을 분리해 금융소비자보호원을 신설하는 안건 역시 최종 결정이 나지 않았다. 금융당국 조직개편이 확정되지 않으면서 실무 직원들을 비롯해 현장에서는 일부 혼란도 발생한 상황이다.

국회 청문회에서는 이 후보자에게 금융당국 조직개편과 관련한 입장에 대한 질의가 나올 것으로 예상된다. 금융당국 최고 책임자로서 조직개편에 대한 생각이 어떤지에 대한 관심이 크기 때문이다. 다만 금융위원장이 조직개편과 관련한 결정 권한이 없는 만큼 조심스러운 답변이 나올 가능성이 높다. 앞서 이 후보자는 지명 이후 기자들과 만난 자리에서도 금융당국 개편안에 대한 질의에 "후보자 신분으로 답변하기 어려운 측면이 있다"고 말한 바 있다.

신정부가 추진하고 있는 생산적 금융과 관련된 질의 역시 나올 것으로 보인다. 이재명 정부는 부동산 대출 등 비생산적 부문에 집중된 금융권 자금을 기업과 혁신산업, 증시 등으로 돌려 경제활력을 높이는 생산적 금융을 국정과제로 삼았다. 이 후보자는 "생산적금융 대전환과 포용금융 강화, 자본시장 활성화 등 새 정부의 금융 국정과제를 속도감 있게 추진하겠다"고 밝힌 바 있다.

차관 퇴직 후 문어발 취업 의혹 등도 해소돼야

기재부 차관 퇴직 후 사생활과 관련한 의혹 역시 적극적으로 소명할 것으로 관측된다. 강민국 국민의힘 의원은 이 후보자가 차관 퇴직 이후 3년여 동안 여러 사업장에서 이른바 '겹치기 근무'를 통해 6억원 넘는 금액을 벌었다는 의혹을 전일 제기했다.

강 의원실에 따르면 이 후보자는 기재부 차관 퇴직 이후인 2022년 5월부터 올해 7월까지 한국자본시장연구원, 이브로드캐스팅, LF, CJ대한통운 등 총 6곳에서 근무하며 6억2662만원의 근로소득을 올렸다. 강 의원은 "문어발식 사외이사 등재와 수십차례 자문 및 고문 등 프리랜서 활동까지 하면서 제대로 된 업무를 할 수 있었는지 의문"이라고 지적했다. 이와 관련 국회는 김세완 한국자본시장연구원장, 오규식 LF 대표이사 부회장 등을 증인으로 채택했다.

의혹에 대해 이 후보자는 "각각의 모든 자리에서 맡은 바 업무를 충실하게 수행했다"며 "LF 등에서 사외이사로 재임하면서 이사회에 성실히 참여하고 통상적인 수준의 보수를 수령했고, 한국자본시장연구원 등에서의 자문 등 역할도 적극적으로 수행했다"며 구체적인 사항에 대해서는 청문회를 통해 소상히 설명하겠다고 답했다.





이창환 기자



