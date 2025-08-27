"'중국 옹호' 유명 연예인 20명 조사 착수"…中 열병식 앞둔 대만 불호령

대만 대륙위원회 "공산당 선전도구 되지 말라"

中열병식 앞두고 '통일전선 전략' 경계

대만 정부가 자국 연예인들에게 중국의 선전 활동에 동조하지 말라고 경고했다. 이는 다음 주 중국 베이징에서 열리는 군사 퍼레이드를 겨냥한 조치로 풀이된다.

대만 유명 연예인 오우양나나. 오우양나나 인스타그램

26일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 대만의 중국 본토 담당 기구인 대륙위원회는 다음 달 3일 중국 베이징 톈안먼 광장에서 열리는 제2차 세계대전 일본 패전 80주년 기념 전승절 열병식을 앞두고 "중국 본토에서 활동하는 대만 연예인들은 양안 관련 규정을 준수하고, 여론을 의식하며 특히 9월3일 열병식과 같은 공산당의 선전 활동에 동조하지 말아야 한다"고 밝혔다.

치우 추이청 위원장은 "연예인들은 대만의 이미지와 존엄, 공동의 이익을 지켜야 한다"며 대만을 깎아내리거나 대만을 훼손하는 발언을 지지해서는 안 된다고 강조했다.

대만 당국은 그간 표현의 자유 원칙에 따라 연예인의 정치적 발언에 비교적 관대한 태도를 취했으나 최근 양안 긴장이 고조되면서 중국에서 활동하는 대만 인사들에 대한 검열을 강화하고 있다. SCMP는 "당국은 중국의 영향력 확대와 침투를 우려하고 있다"고 짚었다.

현재 최소 20명의 연예인이 중국 관영 매체 게시물 공유나 중국 당국 발언을 옹호한 혐의로 조사받고 있다. 이는 지난 3월에는 왕이 중국 외교부장(장관)이 "대만은 국가가 아니며 앞으로도 될 수 없다"고 발언한 직후 오우양나나, 차오밍, 패티 허우, 천조, 천미셸, 왕지로 등 대만의 다수 유명 연예인들이 "대만은 반드시 중국으로 돌아가야 한다"는 문구가 담긴 선전 이미지를 공유한 데 따른 것이다.

치우 위원장은 10명 이상의 연예인이 정부 조사에 응했으며, 문화부는 나머지 연예인에 대해서도 중국 공산당의 통일전선 전략(중국 공산당의 정치·사회적 연합 및 영향력 확대 전략)에 협력했는지를 계속 검토할 것이라고 설명했다. 그러면서 "조사 결과는 확인되는 대로 공개할 것"이라고 덧붙였다.

위원회는 이날 성명에서 일반 국민에게도 베이징 기념행사에 참석하지 말 것을 당부하며 "통일전선의 함정에 빠지지 말라"고 경고했다.

앞서 위원회는 지난 14일 발표를 통해 모든 공무원과 전직 차관급 인사, 소장 이상 예편 장성, 정보기관 수장에게 열병식 및 관련 행사 참석을 금지한다고 밝혔다. 위반 시에는 벌금, 연금 정지 또는 박탈, 훈장 몰수 등의 처벌이 따른다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



