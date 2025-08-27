AI와 에너지혁명, 부산에서 만나다…2025 기후산업국제박람회 개막

32개국 정부·글로벌 기업 1000여명 참여

AI와 청정에너지 융합 미래 해법 모색

540개 기업 차세대 전력망·SMR·RE100 기술 선봬

2025 기후산업국제박람회가 27일 부산 벡스코에서 개막했다. 우리 정부와 국제에너지기구(IEA), 세계은행(WB)이 공동 주최한 이번 행사는 '에너지슈퍼위크'의 핵심 프로그램이다. 올해는 'AI혁명과 에너지혁명이 함께 가야 미래가 열린다'를 주제로 다양한 전시회와 국제 콘퍼런스가 이어진다.

김민석 국무총리는 이날 개회사에서 "에너지고속도로 구축, 전력망 확충, 재생에너지 전환을 통해 탄소중립을 실현하고 에너지 안보와 경제성장을 동시에 이루겠다"며 "AI와 에너지가 이끄는 지속가능한 미래를 위해 전 세계와 협력해 나가겠다"고 밝혔다.

개막식에는 32개국 정부 대표와 24개국 주한 대사관, 파티 비롤 IEA 사무총장과 세계은행 부총재 등 국제기구 주요 인사들이 참석했다. 마이크로소프트(MS), 구글, 엔비디아, 아마존웹서비스(AWS) 등 세계적인 디지털 기업과 RWE, 슈나이더 일렉트릭, 지멘스, 블룸에너지 등 청정에너지 기업도 함께했다. 국내에서는 삼성전자, 현대차, SK이노베이션, 한화큐셀, 두산에너빌리티 등 주요 기업들이 참가해 개막식 현장은 1000여명의 인파로 성황을 이뤘다.

"AI 시대, 전력망이 경쟁력 좌우"

기조연설에 나선 파티 비롤 IEA 사무총장은 AI 확산과 전력 수요 증가를 연결 지었다. 그는 "AI, 전기차, 냉방 수요 확대에 따라 전력 수요 증가 속도가 전체 에너지 수요 증가세보다 최대 여섯 배까지 빨라질 것"이라며 "강력하고 유연한 전력망은 AI 산업 경쟁력의 핵심 원천"이라고 강조했다.

비롤 사무총장은 또 "데이터센터 전력 소비가 2030년까지 두 배 이상 늘어나 한국 연간 전력 소비량의 거의 두 배에 이를 것"이라며 "송전망 투자가 발전 속도를 따라가지 못하면 심각한 병목이 발생할 수 있다"고 경고했다. 그러면서 "AI는 전력망 운영 최적화, 신소재 탐색, 배터리 성능 개선 등에서 혁신을 이끌 수 있다"며 "국제 협력을 통한 공급망 다변화와 청정에너지 확대가 필수"라고 말했다.

뒤이어 연단에 선 미셸 패트론 마이크로소프트 에너지정책총괄도 "AI와 경제 성장을 뒷받침하려면 청정에너지 공급이 필수"라며 "기업들이 요구하는 무탄소 전력을 안정적으로 확보할 수 있도록 전력구매계약(PPA)과 재생에너지 인증서(REC) 제도가 유기적으로 연계돼야 한다"고 강조했다.

540개 기업 참가…차세대 전력망·SMR 기술 전시박람회

전시장에는 약 540개 기업이 참여해 차세대 전력망과 AI 기반 에너지 솔루션을 선보였다. 효성중공업, LS일렉트릭, HD현대일렉트릭은 새로 마련된 '에너지고속도로관'에서 HVDC(초고압 직류송전), 마이크로그리드, ESS 등 차세대 송전 기술을 공개했다.

두산의 SMR(소형모듈원자로) 파운드리 기술, 고려아연의 재생에너지·그린수소 밸류체인, 한화큐셀의 수상형·영농형 태양광 등 RE100 산업단지 구축을 위한 솔루션도 눈길을 끌었다. 삼성전자와 LG전자는 AI 데이터센터 액침냉각, 제로에너지 빌딩, 에코 히트펌프를, 현대차는 전기차 충전 로봇을 선보이며 AI와 에너지 융합의 청사진을 제시했다.

행사 기간 중에는 약 100명의 국내외 연사가 참여하는 12개의 국제 컨퍼런스도 열린다. 한·IEA 공동포럼에서는 마이크로소프트, 엔비디아, AWS, 슈나이더 일렉트릭 등이 AI 기반 전력 수요 증가와 시스템 혁신을 주제로 토론하고, 한·WB 글로벌포럼에서는 동아시아·태평양 지역의 회복탄력적 에너지 전환 전략이 논의된다.

이 밖에 에너지공단·ADB 청정에너지 대화, EU·한 고위급 세미나 등에서도 'AI와 에너지 전환'이 핵심 의제로 다뤄진다.

청년층 참여 확대를 위해 48개 기관·기업이 참가한 채용설명회도 마련됐다. 세계은행, GGGI, RWE 등 국제기구와 해외 기업이 처음으로 참여해 1:1 채용 상담을 진행했고, 산업부와 코트라는 60여개 해외 바이어와 100여개 기업을 연결하는 수출상담회를 열었다.

이날 저녁에는 광안리에서 특별 드론쇼가 열린다. 과학 유튜버 궤도가 진행하는 AI 토크콘서트, AI 로봇 체험 등 다양한 부대행사도 진행된다. 행사 운영에는 전자 브로셔와 탄소 상쇄권이 도입돼 '탄소중립 박람회'로 치러진다.





부산=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



