정청래 "국민의힘, 도로 내란당…잘못 뉘우치는 마음 없어보여"

황서율기자

입력2025.08.27 15:02

한미정상회담 공세 펼치는 국민의힘 맹비난
"개전의 정 없으니 정상참작의 여지도 없어"

정청래 더불어민주당 당대표가 한미정상회담 관련 공세를 펼치는 국민의힘에 대해 "국민적 평가가 후함에도 불구하고 도로 윤석열당, 도로 내란당이 된 그들의 눈에는 그렇게 비치지 않는 것 같다"고 비난했다.


정청래 더불어민주당 대표가 27일 국회에서 의원총회에서 발언하고 있다. 2025.8.27 김현민 기자

정청래 더불어민주당 대표가 27일 국회에서 의원총회에서 발언하고 있다. 2025.8.27 김현민 기자

27일 여의도 국회에서 열린 민주당 의원총회에서 정 대표는 "한미정상회담 성과에 대해 제대로 된 평가는커녕 악담을 퍼붓는 것을 보니 그들(국민의힘)이 대한민국의 국익을 생각하는 세력인지 의심스럽다"며 이렇게 전했다.

정 대표는 "마치 우리(국민의힘)가 나라를 망쳤으니 너네(민주당)도 나라를 망쳐야 한다는 강박관념이 있는 것 같다"며 "어떻게 한미정상회담을 놓고 그렇게 평가절하를 할 수 있는지 도무지 이해가 가지 않는다"고 했다.


그러면서 "제가 보기에 그들은 개전의 정(범죄자가 잘못을 뉘우치는 마음)이 없어 보인다"며 "개전의 정이 없으니 정상참작의 여지도 없어 보인다"고 했다.


그는 "야당이 건강해야 여당도 건강하고 서로 선의의 경쟁을 할 수 있을 텐데 대한민국에는 야당은 없고 극우세력만 득세하는 상황"이라며 "전체적인 국가의 이익의 관점에서 볼 때 매우 안 좋은 정당의 모습"이라고 맹비난했다.




황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
