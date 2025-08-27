고학수 개인정보보호위원장이 27일 서울 종로구 정부서울청사에서 전체회의를 열고 유심사태로 물의를 빚은 SK텔레콤 제재안 심의에 앞서 의사봉을 두드리고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"분양가도 못 건진다" 40% 추락, 마피 속출…불장... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] SKT 제재안 심의 개회하는 고학수 위원장
2025년 08월 27일(수)
고학수 개인정보보호위원장이 27일 서울 종로구 정부서울청사에서 전체회의를 열고 유심사태로 물의를 빚은 SK텔레콤 제재안 심의에 앞서 의사봉을 두드리고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"이재용 회장도 입었대" 입소문에 매출 4배 껑충…해외브랜드 韓 '직진출 러시'
"줄서서 수십분 기다려야 들어간다"…머그샷 찍고 철창행 '中서 뜬다는 핫플'
"아이 죽으면 책임질거냐" 절규…싸워야 겨우 들어갈 수 있는 소아응급실[무너진 소아의료]①
"분양가도 못 건진다" 40% 추락, 마피 속출…불장서 전국 최악 하락지로
"임신 7주 초음파 사진 5만6000원" 중고마켓 '발칵'…결국 '특단의 조치'
"트럼프가 탐낸 李대통령 펜 구해요" 주문 폭주에 제조사 결국
중고마켓에 뜬 '태아 초음파 사진'…범죄 악용에 놀란 日 플랫폼
"영어유치원 판치는 韓, 극약처방 필요"…'7살부터 의무교육' 입법 시동
"美 공항서 체포된 한국인 도와달라" 한인 단체 李대통령에 호소
'골프광' 트럼프 취향 저격…李 대통령이 선물한 국산 퍼터 가격이