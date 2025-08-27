[포토] SKT 제재안 심의 개회하는 고학수 위원장

고학수 개인정보보호위원장이 27일 서울 종로구 정부서울청사에서 전체회의를 열고 유심사태로 물의를 빚은 SK텔레콤 제재안 심의에 앞서 의사봉을 두드리고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>