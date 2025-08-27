에스더포뮬러, 9월 한달간 ‘파워퍼프걸 에디션’ 올리브영 팝업 진행

예방의학박사 여에스더가 경영하는 프리미엄 건강기능식품 브랜드 에스더포뮬러가 글로벌 인기 애니메이션 파워퍼프걸과 협업해 리미티드 에디션과 팝업 이벤트를 선보인다. 이번 협업은 브랜드 창립 이래 첫 번째 캐릭터 컬래버레이션으로, 프리미엄 건강기능식품 이미지에 트렌디한 감각을 더한 새로운 시도라는 점에서 의미가 크다.

에스더포뮬러와 파워퍼프걸의 팝업스토어는 8월 29일(금)부터 9월 30일(화)까지 매일 낮 12시부터 오후 9시까지 올리브영 홍대타운 1층에서 운영된다. 팝업 현장에서는 체험형 이벤트와 럭키드로우, 구매 사은품 증정 등 다양한 프로그램이 마련돼 소비자들에게 풍성한 혜택을 제공한다.

특히 이번 팝업은 단순한 판매 공간을 넘어, 소비자가 직접 참여하고 즐길 수 있는 체험형 소통의 장으로 기획됐다. 팝업스토어 단독 파워퍼프걸프레임 인생네컷부스, 캐릭터 굿즈, 현장 이벤트 등이 어우러져 단순히 제품을 소비하는 데에서 그치는 게 아니라 차별화된 경험을 중시하는 2030세대의 경험 소비 트렌드와 맞닿아 있다.

이번 협업을 통해 리포좀글루타치온 다이렉트 울트라 X, 이뮨비타민 샷, 초임계알티지오메가3, 밀크씨슬, 리포좀 비타민C, 멀티비타민 미네랄 등 주요 제품군의 파워퍼프걸 에디션이 공개된다. 해당 제품들은 올리브영 단독 할인과 함께 파워퍼프걸의 매력을 살린 키링, 파우치, 손거울 등 특별 굿즈가 증정돼 소비자들의 높은 관심을 끌어낼 것으로 보인다.

앞서 에스더포뮬러는 필수 영양소를 합리적인 가격에 제공하는 '국민영양 프로젝트' 제품을 올리브영에 입점시키며 고객 저변을 확대해왔다. 이번 파워퍼프걸 협업은 그 연장선에서 2030 세대와의 접점을 강화하고 더 많은 고객을 만나기 위한 행보로, 에스더포뮬러는 앞으로도 다양한 파트너십과 이벤트를 통해 새로운 세대와의 소통을 이어갈 계획이다.

에스더포뮬러 관계자는 "이번 파워퍼프걸과의 협업은 건강기능식품도 즐겁게 경험할 수 있다는 새로운 접근"이라며 "팝업스토어에서만 만날 수 있는 특별한 제품과 이벤트를 통해 건강과 재미를 동시에 전하고, 앞으로도 젊은 세대와의 소통을 강화해 나가겠다"고 전했다.

한편, 에스더포뮬러의 파워퍼프 걸 에디션 제품은 추후 올리브영 온라인 스토어는 물론, 에스더포뮬러의 공식 온라인 스토어 '에스더몰'에서도 만나볼 수 있을 예정이다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>