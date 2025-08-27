본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

에스더포뮬러, 9월 한달간 ‘파워퍼프걸 에디션’ 올리브영 팝업 진행

최봉석기자

입력2025.08.27 13:04

시계아이콘00분 57초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
에스더포뮬러, 9월 한달간 ‘파워퍼프걸 에디션’ 올리브영 팝업 진행
AD
원본보기 아이콘

예방의학박사 여에스더가 경영하는 프리미엄 건강기능식품 브랜드 에스더포뮬러가 글로벌 인기 애니메이션 파워퍼프걸과 협업해 리미티드 에디션과 팝업 이벤트를 선보인다. 이번 협업은 브랜드 창립 이래 첫 번째 캐릭터 컬래버레이션으로, 프리미엄 건강기능식품 이미지에 트렌디한 감각을 더한 새로운 시도라는 점에서 의미가 크다.


에스더포뮬러와 파워퍼프걸의 팝업스토어는 8월 29일(금)부터 9월 30일(화)까지 매일 낮 12시부터 오후 9시까지 올리브영 홍대타운 1층에서 운영된다. 팝업 현장에서는 체험형 이벤트와 럭키드로우, 구매 사은품 증정 등 다양한 프로그램이 마련돼 소비자들에게 풍성한 혜택을 제공한다.

특히 이번 팝업은 단순한 판매 공간을 넘어, 소비자가 직접 참여하고 즐길 수 있는 체험형 소통의 장으로 기획됐다. 팝업스토어 단독 파워퍼프걸프레임 인생네컷부스, 캐릭터 굿즈, 현장 이벤트 등이 어우러져 단순히 제품을 소비하는 데에서 그치는 게 아니라 차별화된 경험을 중시하는 2030세대의 경험 소비 트렌드와 맞닿아 있다.


이번 협업을 통해 리포좀글루타치온 다이렉트 울트라 X, 이뮨비타민 샷, 초임계알티지오메가3, 밀크씨슬, 리포좀 비타민C, 멀티비타민 미네랄 등 주요 제품군의 파워퍼프걸 에디션이 공개된다. 해당 제품들은 올리브영 단독 할인과 함께 파워퍼프걸의 매력을 살린 키링, 파우치, 손거울 등 특별 굿즈가 증정돼 소비자들의 높은 관심을 끌어낼 것으로 보인다.


앞서 에스더포뮬러는 필수 영양소를 합리적인 가격에 제공하는 '국민영양 프로젝트' 제품을 올리브영에 입점시키며 고객 저변을 확대해왔다. 이번 파워퍼프걸 협업은 그 연장선에서 2030 세대와의 접점을 강화하고 더 많은 고객을 만나기 위한 행보로, 에스더포뮬러는 앞으로도 다양한 파트너십과 이벤트를 통해 새로운 세대와의 소통을 이어갈 계획이다.

에스더포뮬러 관계자는 "이번 파워퍼프걸과의 협업은 건강기능식품도 즐겁게 경험할 수 있다는 새로운 접근"이라며 "팝업스토어에서만 만날 수 있는 특별한 제품과 이벤트를 통해 건강과 재미를 동시에 전하고, 앞으로도 젊은 세대와의 소통을 강화해 나가겠다"고 전했다.


한편, 에스더포뮬러의 파워퍼프 걸 에디션 제품은 추후 올리브영 온라인 스토어는 물론, 에스더포뮬러의 공식 온라인 스토어 '에스더몰'에서도 만나볼 수 있을 예정이다.





최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이재용 회장도 입었대" 입소문에 매출 4배 껑충…해외브랜드 韓 '직진출 러시' "이재용 회장도 입었대" 입소문에 매출 4배 껑충…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"트럼프가 탐낸 李대통령 펜 구해요" 주문 폭주에 제조사 결국

중고마켓에 뜬 '태아 초음파 사진'…범죄 악용에 놀란 日 플랫폼

"영어유치원 판치는 韓, 극약처방 필요"…'7살부터 의무교육' 입법 시동

"美 공항서 체포된 한국인 도와달라" 한인 단체 李대통령에 호소

'골프광' 트럼프 취향 저격…李 대통령이 선물한 국산 퍼터 가격이

올해 폭염 규칙위반 410건…휴게시설 미흡 ‘최다’

지난해 더위 넘어섰다…한달째 폭염 위기경보 '심각'

새로운 이슈 보기