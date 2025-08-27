장동혁 국민의힘 대표가 27일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
[포토] 장동혁, 첫 최고위 회의 주재..."과거 옷 벗고 미래로"
2025년 08월 27일(수)
