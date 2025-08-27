[포토] 국민의힘, 한미정상회담 결과 평가 간담회

김정재 국민의힘 정책위의장을 비롯한 참석자들이 27일 국회에서 열린 한미정상회담 결과 평가 긴급 간담회에서 기념촬영을 하고 있다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>