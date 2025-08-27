금융당국, MBK 현장조사 착수…'홈플러스 사태' 불공정 거래 따진다

3월 이후 다시 정조준

신임 금감원장 의중 반영

금융당국이 홈플러스 사태 관련해 MBK파트너스를 전격 현장조사했다. 신임 금융감독원장의 의중이 담긴 것으로 풀이된다.

27일 업계에 따르면 금융감독원과 금융위원회는 이날 오전 서울 광화문 MBK파트너스 본사로 대규모 조사인력을 보내 현장조사를 착수했다. 지난 3월 검사 이후 5개월 만이다.

홈플러스 사태 관련 불공정 거래가 있었는지 따져보겠다는 취지로 풀이된다. MBK가 홈플러스를 인수할 때 펀드 출자자(LP)를 모으는 과정, 차입매수(LBO) 방식 등 홈플러스 인수 과정 전반을 들춰볼 것으로 전해졌다.

지난 3월 검사에선 MBK파트너스 경영진이 홈플러스 기업회생절차 신청 준비 작업을 숨긴 채 단기 채권을 발행했다는 부정거래 의혹을 집중적으로 살펴봤다.

최근 MBK가 자산을 청산하는 과정에서 홈플러스 15개 점포를 폐점하겠다고 밝히자, 정치권과 노동계에서 일어난 비판 여론을 금융당국이 의식한 것으로 보인다.

앞서 지난 14일 '홈플러스 사태 해결 공동대책위원회'는 기자회견을 통해 15개점 폐점 즉각 중단과 회사 정상화 자구 노력을 촉구했다.

국회 정무위원회 소속 더불어민주당 위원들도 홈플러스의 일부 점포 폐점 결정 관련해 MBK 책임을 규명하는 국회 청문회 개최를 주장하기도 했다.

이번 조사는 특히 이찬진 새 금감원장의 의지로 시작된 것으로 전해진다. 그는 지난해 참여연대 정책자문위원장 시절에도 국민연금의 MBK 투자를 '국민에 대한 배임행위'라고 강하게 비판한 바 있다.

전국서비스산업노동조합연맹 마트산업노조 홈플러스 지부 회원들이 14일 서울 종로구의 MBK 사무실이 있는 D타워 앞에서 '홈플러스 기업회생 MBK가 책임져라' 확대간부 결의대회를 열고 구호를 외치고 있다. 연합뉴스





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



