본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

국방·외교

뉴욕 타임스퀘어에 '2025 APEC' 광고 걸린다…LG-외교부 MOU 체결

손선희기자

입력2025.08.27 10:30

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

LG와 우리금융그룹이 오는 10월 경주에서 개최되는 '2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의'의 성공적 개최를 위한 홍보 지원에 나선다.


윤성미 APEC 고위관리위원회(SOM)의장이 12일 인천 송도 컨벤시아에서 개막한 아시아태평양경제협력체(APEC) 여성경제회의(WEF) 민관합동정책대회에서 'APEC 2025 우선관제'를 발표하고 있다. 2025.08.12 윤동주 기자

윤성미 APEC 고위관리위원회(SOM)의장이 12일 인천 송도 컨벤시아에서 개막한 아시아태평양경제협력체(APEC) 여성경제회의(WEF) 민관합동정책대회에서 'APEC 2025 우선관제'를 발표하고 있다. 2025.08.12 윤동주 기자

AD
원본보기 아이콘

27일 외교부 APEC 준비기획단은 LG, 우리금융그룹과 APEC 정상회의 홍보 협력 양해각서(MOU)를 체결한다고 밝혔다. 이번 협약에는 준비기획단이 보유한 APEC 홍보 콘텐츠와 각 기업의 홍보 인프라를 적극 활용해 APEC 정상회의를 대내외에 홍보하고, 참여 기업이 공익적 가치를 실현하며 브랜드 가치를 높일 수 있도록 상호 협력한다는 내용이 담겼다.

LG는 오는 9~10월 뉴욕 타임스퀘어, 런던 피카딜리, 서울 광화문·강남 등 국내외 10여개 옥외 대형 전광판에 2025년 APEC 공식 주제 영상과 응원 메시지를 선보여 세계인을 대상으로 홍보에 나선다.


우리금융그룹은 정상회의 개최를 약 2주 앞둔 시기부터 인천공항, 서울역, 명동 등 주요 대형 전광판을 활용해 APEC 정상회의 홍보를 지원한다. 또 내달부터 전국 659개 우리은행 영업점에 비치된 디지털 포스터 등을 통해서도 APEC 홍보물이 게시된다.


외교부 APEC 준비기획단은 "APEC 정상회의 주간 동안 기업인들이 직접 참여하는 APEC 기업인자문위원회(ABAC)와의 대화, CEO 서밋 등이 개최되는 만큼 정부의 외교 활동과 더불어 민간 참여가 매우 중요하다"며 "이번 협약을 계기로 민관 협력을 강화해 역대 가장 성공적인 APEC 정상회의를 개최할 수 있도록 모든 역량을 결집할 것"이라고 말했다.




손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈 수 있는 소아응급실[무너진 소아의료]① "우리 애 죽으면 책임질거냐"…싸워야 겨우 들어갈... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"트럼프가 탐낸 李대통령 펜 구해요" 주문 폭주에 제조사 결국

공휴일 2일 줄이자고? 지금도 적은데…彿난 민심

'갤럭시 폴더블폰' 쓰는 빌 게이츠 "이재용 회장이 선물"

"美 공항서 체포된 한국인 도와달라" 한인 단체 李대통령에 호소

도시 삼킨 거대한 먼지 폭풍…美 애리조나 정전·결항 잇따라

올해 폭염 규칙위반 410건…휴게시설 미흡 ‘최다’

금리 인하하는데 주담대 고정형 선택하는 차주 늘어난 이유

새로운 이슈 보기