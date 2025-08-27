'골프광' 트럼프 취향 저격…李 대통령이 선물한 국산 퍼터 가격이

국내 브랜드 '골드파이브' 제작

80~120만원대 다양한 라인업

이재명 대통령이 한·미 정상회담에서 도널드 트럼프 미국 대통령에게 건넨 선물 세트가 연일 화제를 모으고 있다. 그 가운데 '골프광' 트럼프 대통령을 겨냥해 맞춤 제작된 국산 퍼터가 눈길을 끈다.

이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 선물한 퍼터 이미지. 대통령실 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 선물한 맞춤형 퍼터는 국내 브랜드 '골드파이브'의 제품으로 트럼프 대통령의 체형에 맞춰 맞춤 제작한 제품이다. 해당 제품의 모델은 '라이언5 투어 플래티넘'으로 소비자가는 약 80만원대다. 길이 34인치, 헤드 무게 360g, 가죽 그립이 적용됐다. 퍼터 헤드에는 전통 한옥 처마선에서 영감을 얻은 '버선코' 디자인이 들어갔고 트럼프 대통령의 이름과 함께 '45·47대 대통령'이라는 문구가 레이저로 각인됐다.

국내 제작·다양한 라인업

골드파이브는 2018년 이종성 대표가 설립한 국내 골프 브랜드다. 캘러웨이 등 글로벌 업체에서 일하던 그는 2011년 명품 수제 퍼터 TP밀스를 수입하며 퍼터 전문 사업을 시작했다. 이후 자체 브랜드를 설립해 국산 맞춤형 퍼터를 판매하고 있다. 디자인부터 가공, 테스트까지 공정 전체를 경기도 안산 공장에서 진행하며 트럼프 대통령에게 선물한 제품 역시 해당 공장에서 제작됐다.

골드파이브는 라이언5 투어 플래티넘 외에도 ZOE6·저스틴1 등 80만원대 투어 플래티넘 시리즈와 90만원대 투어 블랙 시리즈를 판매하고 있으며 스티브 커스텀·브룸스틱 등 100~120만원대 고급 라인업까지 다양한 제품군을 갖추고 있다. 통상 제품 가격대는 80~120만원 선이다.

뜻밖의 주문 비하인드

골드파이브 홈페이지 메인 화면에 트럼프 대통령에게 선물한 제품과 동일 모델이 소개된 모습. 골드파이브 원본보기 아이콘

골드파이브 관계자는 26일 한국경제신문과의 전화 인터뷰에서 지난 6월 자신을 사업가라고 소개한 인물이 "트럼프 대통령에게 선물할 퍼터를 구매하고 싶다"는 한 통의 전화를 받고 제작에 나섰다고 밝혔다. 당초 각인 요청은 트럼프 대통령의 취임일 '2025.1.20'과 'WE GO TOGETHER'라는 문구였지만 이후 대통령실이 공개한 바에 따르면 트럼프 대통령의 이름과 '45·47대 대통령'이라는 문구가 추가됐다.

이종성 대표는 한국경제에 "처음에는 트럼프 대통령 선물용이라는 말을 믿지 못했다"며 "뉴스를 통해 트럼프 대통령에게 저희 퍼터가 전달되는 모습을 보고 정말 놀랐다"고 밝혔다. 이어 "이번 기회에 브랜드를 널리 알릴 수 있게 된 만큼 더 좋은 제품을 만들어 국내 명품 퍼터의 위상을 높이겠다"고 말했다. 현재 골드파이브 홈페이지 메인 화면에는 '화제의 한·미 정상회담 선물 퍼터'라는 문구와 함께 트럼프 대통령에게 전달된 동일 모델이 소개돼 있다.





