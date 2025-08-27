[포토] '정도 직진' 남긴 장동혁 신임 대표

장동혁 국민의힘 신임 대표가 27일 서울 동작구 국립서울현충원에서 현충탑을 참배를 마친 후 방명록을 작성하고 있다.







