하나은행, 외국인 근로자 전용 신용대출 '하나 외국인 EZ loan' 출시

E7·E9 비자 보유 외국인 앞 대출 한도 최대 1000만원, 최장 30개월까지 제공

하나은행 외국인 특화 16개 일요영업점에서 우선 취급…향후 점진적 확대 예정





하나은행은 외국인 근로자 전용 신용대출 상품 '하나 외국인 EZ Loan'을 출시했다고 27일 밝혔다.

국내 체류 외국인 근로자의 금융 접근성을 확대하고 안정적인 국내정착을 지원하기 위한 포용금융 실천의 일환이다.

법무부 출입국·외국인정책본부에 따르면 2024년 말 기준 국내 체류 외국인은 약 265만 명으로, 이 중 취업자격을 갖춘 외국인 근로자는 56만 7000명에 달한다. 외국인 근로자의 장기 체류와 가족 동반 증가로 주거비·교육비 등 생활 안정 자금 수요가 확대되면서 이들에 대한 금융 지원 필요성이 더욱 커지고 있다.

'하나 외국인 EZ Loan'은 이러한 환경 변화에 맞춰 국내에서 근무하는 외국인 근로자의 금융 접근성을 높이고 안정적인 국내 정착을 지원하기위해 마련됐다.

대상은 E-7비자(특정활동) 및 E-9비자(비전문취업)를 보유한 외국인으로, 최대 1000만원까지 대출이 가능하다. 대출 기간은 최장 30개월로 외국인 근로자의 평균 체류기간과 비자 만기 시점을 고려해 설계됐다.

상품은 우선적으로 하나은행의 외국인근로자 특화점포인 전국 16개 일요영업점에서 평일 및 일요일에 대면 판매 방식으로 취급되며, 향후 판매 채널을 점진적으로 확대해 나갈 예정이다.

하나은행 리테일상품부 관계자는 "'하나 외국인 EZ Loan'은 국내에 체류중인 외국인 근로자들이 일상적으로 필요로 하는 금융 서비스를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 출시하게 됐다"며 "앞으로도 다양한 외국인 손님의 금융 수요에 부응하는 맞춤형 상품을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

하나은행은 올해 5월 국내 거주 외국인 손님을 대상으로 해외송금 실적에 따라 최대 5% 금리 혜택을 제공하는 외국인 전용 적금 '하나더이지(Hana the EASY) 적금'을 출시한 바 있다. 이번 '하나 외국인 EZ Loan'의 출시로 저축뿐 아니라 예상치 못한 긴급 자금 수요까지 지원함으로써, 외국인 손님의 재산 형성과 안정적 국내 정착을 동시에 뒷받침하는 등 진정성있는 포용금융 실천에 앞장서고 있다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



