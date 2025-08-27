본문 바로가기
민주당 '자숙 요구'에 입 연 조국 "자숙이 정치인 조국 역할은 아냐"

윤슬기기자

입력2025.08.27 08:21

수정2025.08.27 09:50

"국민의힘 심판에 與·조국혁신당 힘 합쳐야"

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 여권 일각에서 나오는 '자숙 요구'에 대해 "자숙을 하는 게 정치인 조국의 역할은 아니라고 생각한다"고 말했다.


조국 조국혁신당 혁신정책연구원장. 연합뉴스

조 원장은 26일 KBS광주 인터뷰에서 "민주당에서 말씀하시는 것은 저를 위한 좋은 충고라고 생각한다"며 "그런데 저는 정치인으로서, 조국혁신당을 만든 주역으로서 조국혁신당을 더 활성화하고 조국혁신당의 비전과 정책을 가다듬어야 할 책무가 있다"고 강조했다.

그는 또 "조국이 국민의힘 좋은 일을 시키겠냐"며 "그런 걱정 염려하지 마시고 극우 정당 국민의힘을 심판하는 데 민주당과 조국혁신당이 힘을 합쳤으면 좋겠다고 생각한다"고 했다.


조 원장은 내년 6월 지방선거나 국회의원 재보궐 선거 출마와 관련해선 "저는 정치인의 삶을 살기로 결정하고 앞으로 그럴 것이기 때문에 내년 6월 선거를 피할 수 없다"며 "피하지 않는 것이 저의 의무라고 생각한다"고 말했다.


다만 구체적인 방향에 대해선 "제가 자유를 찾은 지 10일밖에 안 됐다"며 "(내년 6월 지방선거나 국회의원 재보궐 선거 중 어디로 출마할지) 결정할 상황은 아니다"고 했다.

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 26일 광주 북구 운정동 민족민주열사묘역을 찾아 전두환 비석을 밟고 있다. 연합뉴스

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 26일 광주 북구 운정동 민족민주열사묘역을 찾아 전두환 비석을 밟고 있다. 연합뉴스

아울러 조 원장은 "광주에 와서 제가 광주시민께 드리고 싶은 메시지는 세 가지"라며 "첫 번째는 우리 국민 모두의 정부라고 할 수 있는 이재명 정부의 성공을 위해서 노력을 하겠다는 것"이라고 했다.

이어 "두 번째는 이미 극우 정당이 돼버린 국민의힘과 어떻게 싸워서 국민의힘의 영향력을 어떻게 줄일 것인가, 세 번째는 광주 정치를 정당이 아니라 시민 중심의 정치로 바꿔야겠다 이런 말씀을 드리고 있다"고 말했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
