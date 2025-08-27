민주당 '자숙 요구'에 입 연 조국 "자숙이 정치인 조국 역할은 아냐"

"국민의힘 심판에 與·조국혁신당 힘 합쳐야"

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 여권 일각에서 나오는 '자숙 요구'에 대해 "자숙을 하는 게 정치인 조국의 역할은 아니라고 생각한다"고 말했다.

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

조 원장은 26일 KBS광주 인터뷰에서 "민주당에서 말씀하시는 것은 저를 위한 좋은 충고라고 생각한다"며 "그런데 저는 정치인으로서, 조국혁신당을 만든 주역으로서 조국혁신당을 더 활성화하고 조국혁신당의 비전과 정책을 가다듬어야 할 책무가 있다"고 강조했다.

그는 또 "조국이 국민의힘 좋은 일을 시키겠냐"며 "그런 걱정 염려하지 마시고 극우 정당 국민의힘을 심판하는 데 민주당과 조국혁신당이 힘을 합쳤으면 좋겠다고 생각한다"고 했다.

조 원장은 내년 6월 지방선거나 국회의원 재보궐 선거 출마와 관련해선 "저는 정치인의 삶을 살기로 결정하고 앞으로 그럴 것이기 때문에 내년 6월 선거를 피할 수 없다"며 "피하지 않는 것이 저의 의무라고 생각한다"고 말했다.

다만 구체적인 방향에 대해선 "제가 자유를 찾은 지 10일밖에 안 됐다"며 "(내년 6월 지방선거나 국회의원 재보궐 선거 중 어디로 출마할지) 결정할 상황은 아니다"고 했다.

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 26일 광주 북구 운정동 민족민주열사묘역을 찾아 전두환 비석을 밟고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

아울러 조 원장은 "광주에 와서 제가 광주시민께 드리고 싶은 메시지는 세 가지"라며 "첫 번째는 우리 국민 모두의 정부라고 할 수 있는 이재명 정부의 성공을 위해서 노력을 하겠다는 것"이라고 했다.

이어 "두 번째는 이미 극우 정당이 돼버린 국민의힘과 어떻게 싸워서 국민의힘의 영향력을 어떻게 줄일 것인가, 세 번째는 광주 정치를 정당이 아니라 시민 중심의 정치로 바꿔야겠다 이런 말씀을 드리고 있다"고 말했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



