"美 조선 르네상스에 한국도"…한미 정상 협력 재확인 [3분 브리프]

①트럼프, '마스가'(MASGA)프로젝트에 기대감

②'260억달러 투자' 현대차그룹, 미국에 로봇공장 설립 계획

③한국 기업, SMR 등 미 원전 건설 사업 참여 확대

○뉴욕증시 3대 지수 일제 상승…엔비디아 실적 기대감이 투심 지지

○트럼프 "Fed 이사회 과반 장악할 것"

○전날 쿡 해임 이어 중앙은행 흔들기 노골화

■ 한미 정상, 조선·제조업 협력 재확인…李대통령 "美 조선 르네상스에 한국도" ○트럼프 '마스가' 프로젝트에 "미국 조선업 위대하게 만들 것"

○李대통령 "한미동맹, 경제·과학기술 분야로 확장…미래형으로 발전시키자"

○트럼프, 무기·LNG 구매 언급…"한국과 협력하고 싶다"

■ 현대차그룹, 미국에 年 3만대 규모 로봇공장 짓는다 ○현대차그룹, 향후 4년간 260억달러 투자

○지난 3월 발표보다 50억달러 늘려

○로봇 공장 신설…공동 투자도 검토

■ 韓, SMR 등 美 원전 사업 참여 확대…미국산 LNG 330만t 추가 도입 ○원자력 발전 분야 MOU 4건 체결

○"미국 원전 건설 참여 확대 기대"

○가스공사는 LNG 추가 도입키로

그래픽 뉴스 : "내수·수출 예상보다 견조…한은 성장률 전망 올릴 것" [금통위poll]

○전문가 대다수 "한은 전망치 0.1~0.2%포인트 상향" 예상

○통화정책 결정은 '금융안정+경제회복 균형'

○경제회복 위해서는 '기업·산업 지원' 가장 많아

the Chart : SK하이닉스, 조정 끝나고 반등 시작?

○이달 들어 4.94% ↓…이틀 연속 상승하며 반등 기대감

○기관 매수세 유입 지속…외국인도 매수 전환 기미

○이번주 예정된 엔비디아 실적 발표 주목

