"美 조선 르네상스에 한국도"…한미 정상 협력 재확인 [3분 브리프]

입력2025.08.27 08:00

시계아이콘00분 42초 소요
 뉴스듣기

[한 눈에 읽기]
①트럼프, '마스가'(MASGA)프로젝트에 기대감
②'260억달러 투자' 현대차그룹, 미국에 로봇공장 설립 계획
③한국 기업, SMR 등 미 원전 건설 사업 참여 확대

MARKET INDEX : Year to date
○뉴욕증시 3대 지수 일제 상승…엔비디아 실적 기대감이 투심 지지

○트럼프 "Fed 이사회 과반 장악할 것"

○전날 쿡 해임 이어 중앙은행 흔들기 노골화

Top3 NEWS
■ 한미 정상, 조선·제조업 협력 재확인…李대통령 "美 조선 르네상스에 한국도"
○트럼프 '마스가' 프로젝트에 "미국 조선업 위대하게 만들 것"
○李대통령 "한미동맹, 경제·과학기술 분야로 확장…미래형으로 발전시키자"
○트럼프, 무기·LNG 구매 언급…"한국과 협력하고 싶다"
■ 현대차그룹, 미국에 年 3만대 규모 로봇공장 짓는다
○현대차그룹, 향후 4년간 260억달러 투자
○지난 3월 발표보다 50억달러 늘려
○로봇 공장 신설…공동 투자도 검토
■ 韓, SMR 등 美 원전 사업 참여 확대…미국산 LNG 330만t 추가 도입
○원자력 발전 분야 MOU 4건 체결
○"미국 원전 건설 참여 확대 기대"
○가스공사는 LNG 추가 도입키로
그래픽 뉴스 : "내수·수출 예상보다 견조…한은 성장률 전망 올릴 것" [금통위poll]
○전문가 대다수 "한은 전망치 0.1~0.2%포인트 상향" 예상

○통화정책 결정은 '금융안정+경제회복 균형'

○경제회복 위해서는 '기업·산업 지원' 가장 많아

the Chart : SK하이닉스, 조정 끝나고 반등 시작?
○이달 들어 4.94% ↓…이틀 연속 상승하며 반등 기대감

○기관 매수세 유입 지속…외국인도 매수 전환 기미

○이번주 예정된 엔비디아 실적 발표 주목

오늘 핵심 일정

국내



해외

15:00 독일 소비자동향(9월)

20:00 미국 모기지은행협회 30년 모기지금리

23:30 미국 원유재고

23:30 미국 쿠싱 원유 재고

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 23℃(1) ｜최고기온 : 33℃(1℃)
○강수확률 오전 10%｜오후 20%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

