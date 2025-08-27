본문 바로가기
쿡 Fed 이사, 트럼프 해임 조치에 "불법행위…소송할 것"

뉴욕=권해영특파원

입력2025.08.27 03:21

변호인 통해 "트럼프, 해임 권한 없다"

리사 쿡 미국 연방준비제도(Fed) 이사가 도널드 트럼프 미 대통령의 해임 조치에 불복해 소송을 제기한다고 26일(현지시간) 변호인을 통해 밝혔다.


미 일간 뉴욕타임스(NYT) 등 현지 언론에 따르면 쿡 이사의 변호인인 애비 로웰은 이날 성명을 통해 "트럼프 대통령은 쿡 이사를 해임할 권한이 없다"며 이같이 말했다.

그는 "서한 한 통만을 근거로 한 해임 시도는 사실적·법적 근거가 없다"며 "우리는 이 불법적인 행위에 대해 소송을 제기할 것"이라고 덧붙였다.


앞서 트럼프 대통령은 전날 쿡 이사에 해임을 통보하는 서한을 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 공개했다. 그는 쿡 이사의 주택담보대출 사기 의혹을 근거로 "금융 문제와 관련해 기만적이고 범죄일 수 있는 행동 때문에 신뢰할 수 없다"고 주장했다. 쿡 이사가 조지아 주택을 구입하면서 '주거용'으로 기재해 유리한 조건으로 대출을 받은 뒤 임대용으로 전환했다는 의혹을 해임 사유로 든 것이다.


이번 조치는 Fed 112년 역사상 최초의 이사 해임 사례다. Fed법상 이사는 14년 임기가 보장되며, 대통령은 '정당한 사유'가 있을 때만 해임이 가능하다. 정당한 사유로는 불법행위나 직무 유기 등이 해당하는 것으로 이해돼 왔다.

쿡 이사는 법원에 해임 명령의 효력을 멈춰 달라는 가처분을 신청할 것으로 전망된다.


금융시장은 이번 사태를 두고 트럼프 대통령이 자신이 요구해온 금리 인하를 관철하기 위해 Fed 재편을 노골적으로 추진하는 것으로 받아들인다. 정치권의 중앙은행 흔들기에 대한 우려도 확산되고 있다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
