2연패 도전 유해란, 첫 멀티 우승을 노려라

유해란이 첫 2연패를 노린다.

28일(현지시간)부터 나흘간 미국 매사추세츠주 노턴의 보스턴 TPC(파72·6533야드)에서 열리는 미국여자프로골프(LPGA) 투어 FM 챔피언십(총상금 410만달러)에서 우승에 도전한다.

유해란이 FM 챔피언십에서 2연패에 도전한다.

2023년 LPGA 투어에 진출한 유해란은 지난해 신설된 FM 챔피언십 초대 챔피언에 올랐다. 당시 유해란은 최종일 8언더파를 몰아쳐 고진영과 동타(15언더파 273타)를 이룬 뒤 1차 연장전에서 우승 파를 낚았다. 그는 2023년 10월 아칸소 챔피언십에서 LPGA 투어 첫 승을 거둔 이후 FM 챔피언십에서 11개월 만에 트로피를 추가했고, 올해 5월 블랙 데저트 챔피언십에서 통산 3승째를 수확했다.

현재 세계랭킹 10위인 유해란은 이번 시즌 CME 포인트 15위(1094점), 상금랭킹 23위(108만8324달러), 평균타수 15위(70.70타)다. 블랙 데저트 챔피언십 우승 이후엔 이달 중순 포틀랜드 클래식 공동 7위 정도를 빼면 이렇다 할 성적을 내지 못하고 있다. 그린 적중률은 76.88%(1위)로 발군이다. 다만 라운드 퍼팅 수가 30.70개(140위)로 아쉽다.

유해란이 이번 대회에서 타이틀 방어에 성공한다면 2025시즌 LPGA 투어의 첫 다승자도 될 수 있다. 올 시즌 LPGA 투어에선 지난주 CPKC 여자오픈까지 22개 대회를 치르는 동안 각기 다른 23명(2인 1조 대회인 다우 챔피언십의 임진희-이소미 포함)의 우승자가 나왔다. 유해란이 이번 대회를 변곡점으로 삼을 수 있을지 주목된다.





