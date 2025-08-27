본문 바로가기
상반기 보험사 순익 7조9750억원…전년比 15%↓

최동현기자

입력2025.08.27 06:01

생보사 순익 3조3340억원…전년比 8.5%↓
손보사 순익 4조6410억원…전년比 19.2%↓
보험손익 줄었지만 투자손익으로 만회

올해 상반기 보험사 당기순이익이 전년 동기와 비교해 15% 줄어든 것으로 나타났다.


27일 금융감독원이 발표한 '2025년 상반기 보험사 경영실적(잠정)'에 따르면 보험사(생명보험사 22곳, 손해보험사 31곳) 순이익은 7조9750억원으로 전년 동기 대비 15%(1조4121억원) 줄었다.

보험사 실적이 감소한 상황을 챗GPT가 표현한 이미지. 챗GPT

생보사 순이익은 3조3340억원으로 전년 동기와 비교해 8.5%(3116억원) 감소했다. 손실부담비용 증가 등으로 본업 실적인 보험손익이 3846억원 줄어든 탓이다. 투자손익은 73억원 증가하는 데 그쳤다.


손보사 순이익은 4조6410억원으로 전년 동기 대비 19.2%(1조1005억원) 줄었다. 채권평가이익 등으로 투자손익이 6570억원 늘었지만 손해율 상승 등으로 보험손익이 1조9796억원 급감했다.


매출에 해당하는 보험사 수입보험료는 124조3823억원으로 전년 동기 대비 8%(9조2547억원) 증가했다. 생보사 수입보험료는 60조1579억원으로 전년 동기 대비 10.4% 증가했다. 보장성보험·변액보험·퇴직연금 등의 판매가 증가한 영향이다. 다만 저축성보험 판매는 줄었다. 손보사 수입보험료는 64조2244억원으로 전년 동기 대비 5.9%(3조5705억원) 늘었다. 장기보험·일반보험·퇴직연금 등의 판매가 늘었지만 자동차보험은 줄었다. 자동차보험은 최근 손해율이 급등하면서 보험손익을 갉아먹는 주요 원인이 되고있다.

보험사 총자산이익률(ROA)과 자기자본이익률(ROE)은 각각 1.24%, 11.26%로 전년 동기 대비 각각 0.29%포인트, 0.44%포인트 하락했다.


총자산은 1301조8000억원으로 지난해 말과 비교해 2.6%(32조8000억원) 증가했다. 총부채는 1160조7000억원으로 3%(34조원) 늘었다.


금감원 관계자는 "상반기 보험사 순이익은 투자손익 증가에도 손실부담비용 증가와 손해율 상승 등에 따른 보험손익 감소로 전년동기 대비 감소했다"며 "향후 주가·금리·환율 등 금융시장의 불확실성이 확대될 우려가 있기 때문에 보험사는 재무건전성을 관리할 필요가 있다"고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

