"나도 모르게 달렸다"…시속 225㎞ 밟은 튀르키예 교통장관, 결국 자진신고

튀르키예 교통 담당 장관이 고속도로에서 과속 운전하는 영상이 공개돼 논란에 휩싸이자 결국 경찰에 자진신고했다.

26일(현지시간) 엑스(X·옛 트위터)에 따르면 압둘카디르 우랄로을루 튀르키예 교통인프라장관은 지난 24일 자신의 계정에 한 영상을 올렸다. 해당 영상에는 그가 직접 운전하는 차량의 계기판이 시속 225㎞까지 치솟는 장면이 담겼다. 이와 함께 우랄로을루 장관은 "민요와 함께하는 앙카라-니으데 고속도로"라며 "우리는 지칠 때마다 대통령으로부터 영감을 받아 '아직 충분히 노력하지 않았다'고 되새기며 다시 길을 나선다"고 썼다.

압둘카디르 우랄로을루 튀르키예 교통장관이 올린 운전 영상.

이를 본 누리꾼들은 해당 게시물에 "제한속도가 시속 최고 140㎞인 길에서 210㎞로 달렸다", "시민이 시속 223㎞로 운전하면 도로교통법상 어떤 처벌을 받게 되겠는가" 등의 댓글을 달았다. 한 누리꾼은 "이 영상을 저장했다"며 "앞으로 도로에서 과태료를 부과받으면 법원에 이의를 제기하고 당신을 본보기로 삼을 것"이라고 비꼬았다.

논란이 커지자 우랄로을루 장관은 다시 글을 올려 "앙카라-니으데 고속도로의 현재 상황을 확인하려고 운전석에 앉았다가 잠깐 나도 모르게 제한속도를 초과했다"며 "이 영상을 자진신고했다"고 밝혔다. 그는 이후 자진신고로 받은 과태료 고지서 사진을 올리기도 했다. 우랄로을루 장관은 "제한속도 준수는 모두의 의무이며, 교통경찰이 필요한 처벌을 내렸다"며 "앞으로 더욱 조심하겠다"고 덧붙였다.





