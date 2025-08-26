"고소득 일자리 주겠다"…베트남서 취업사기 당한 한국인들, 현지 경찰에 구출

SNS로 피해자들 유인

중국인이 주도한 취업 사기에 속아 베트남에서 감금당한 한국인 3명이 현지 경찰에 의해 무사히 구출됐다.

26일(현지시간) VN익스프레스·베트남뉴스 등 현지 매체에 따르면 이날 호찌민시 경찰은 중국인 뤄성화와 베트남인 공범 3명을 불법 구금 등 혐의로 체포했다.

뤄씨 일당은 호찌민시 동북쪽 빈즈엉성 한 고급 아파트단지에서 한국인 3명을 불법으로 감금한 혐의를 받고 있다. 이들은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 '여권 사진만 제출하면 베트남에서 고소득 일자리를 주겠다'는 식으로 피해자들을 유인한 것으로 조사됐다.

베트남 호찌민시 경찰이 취업 사기로 한국인 3명을 유인, 감금한 중국인 주범 뤄성화(오른쪽)를 심문하고 있다. 베트남뉴스 홈페이지·연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

피해자들은 뤄씨 일당으로부터 항공권과 공항 픽업 서비스 등을 받고, 지난 14일 호찌민시에 도착했다. 뤄씨 등은 피해자들을 빈즈엉성 아파트로 데려간 뒤 은행 계좌를 넘기거나, 아니면 450만원씩 보상금을 내라고 협박하며 감금했다.

뤄씨는 베트남인 공범들에게 1인당 50만∼100만 동(약 2만7000∼5만3000원)의 일당을 주기로 하고 피해자들을 가둬 두라는 임무를 맡겼다. 하지만 주베트남 한국대사관이 현지 경찰에 "한국인 3명이 불법 감금됐다"고 신고하면서 이들의 범행은 덜미가 잡혔다.

현지 경찰은 뤄씨와 공범들을 검거하고 한국인들을 무사히 구출해냈다. 호찌민시 경찰은 다른 지방 당국과 공조해 이 같은 외국인 인신매매 조직을 소탕하기 위해 수사를 확대하고 있다.

한편 최근 동남아 일부 국가에서는 사기 범죄 조직들이 중국인, 한국인 등 외국인을 유인하거나 납치해 가둬놓고 보이스피싱·온라인 사기 등 범행을 강요하는 대규모 사기 작업장을 운영해 문제가 되고 있다. 특히 치안 상태가 상대적으로 열악한 캄보디아, 미얀마 등지에서 더욱 기승을 부리고 있는 것으로 알려졌다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>