"후지산, 언제 분화해도 안 이상해"…사전 대비 강조한 日 정부

마지막 분화는 1707년

당시 경제적 피해 23조원

일본 정부가 '화산 방재의 날'을 맞아 후지산 분화를 가정한 시뮬레이션 영상을 공개하며 사전 대비의 중요성을 강조했다.

일본 내각부는 약 10분 분량의 영상에서 1707년 발생한 분화 규모를 바탕으로 예상 피해 규모를 추정했다고 교도통신은 전했다.

후지산 전경.

영상에 따르면 후지산에서 약 60㎞ 떨어진 가나가와현 사가미하라시에서는 분화 이틀 후 약 20㎝의 화산재가 쌓일 것으로 추정됐다. 약 100㎞ 떨어진 도쿄 신주쿠구 역시 이틀 뒤 쌓이는 화산재가 5㎝ 이상 될 것으로 전망됐다. 또 영상은 목조 가옥의 경우 30㎝ 이상 화산재가 지붕에 쌓이면 무게 때문에 위험해진다며 가옥 붕괴 모습도 보여줬다. 아울러 화산재가 3㎝ 이상 쌓인 상태에서 비가 오면 자동차 주행이 어려워진다는 점도 설명했다.

지구과학자인 후지이 도시쓰구 도쿄대 명예교수는 영상에서 "후지산은 역사적으로 평균 30년에 한 번꼴로 분화했으나, 최근 300년 이상 분화가 없었다"며 "다음 분화가 언제 일어나도 이상하지 않다"고 경고했다.

한편 해발 3776m인 후지산은 일본에서 가장 높은 산이자 일본을 상징하는 대표적인 산으로 꼽힌다. 후지산은 지난 5600년간 약 180회를 분화했으며, 이 중 96%는 비교적 규모가 크지 않았던 것으로 알려졌다. 역사적으로 확인된 마지막 분화 시점은 1707년이며, 당시 경제적 피해는 약 2조5000억엔(약 23조원)에 달했다는 연구 결과도 나온 바 있다.





