'장윤정 서브' 발언에 입 연 도경완 "저희 부부는…"

SNS에 "저희 부부, 서로 존중하고 배려하며 살아"

KBS 아나운서 출신 방송인 도경완이 자신을 향해 '장윤정의 서브'라고 언급한 후배 아나운서 김진웅의 발언에 입을 열었다.

도경완은 26일 인스타그램을 통해 "저희 부부의 모습이 누군가에게는 한쪽으로 기울어져 보일지 모른다. 그러나 저희 부부는 서로 존중하고 배려하며 단단하게 의지하고 살아가고 있다"고 전했다.

장윤정(왼)도경완(오) 부부.

이어 김진웅으로부터 사과 문자를 받았다고 밝혔다. 그는 "이번 일로 저희 가족과 저희 가족을 사랑해주시는 분들께 상처를 입힌 것 같아 속이 상했지만, 이로 인해 누군가 또 상처받는 일은 없었으면 한다"고 했다. 그러면서 "저희는 다시 밝은 모습으로 인사드리겠다"고 덧붙였다.

앞서 24일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서 김진웅은 결혼정보회사를 찾아가 이야기하던 중 "도경완 선배처럼 못 산다. 정말 결례인 말일 수도 있지만 누군가의 서브가 되어선 못 산다"고 말했다.

이에 장윤정은 자신의 인스타그램에 이 발언이 담긴 기사를 캡처해 올리며 "상대가 웃지 못하는 말이나 행동은 '농담'이나 '장난'으로 포장될 수 없다"며 "가족 사이에 '서브'는 없습니다"라고 불쾌감을 드러냈다.

이후 김진웅의 프로그램 하차와 KBS 퇴사를 요구하는 KBS 시청자 청원까지 등장했다. 논란이 된 '사당위' 이날 방송은 다시 보기 서비스가 중단됐다.

김진웅 아나운서는 논란이 일자 "오늘 방송에서 경솔한 발언으로 도경완, 장윤정 선배님께 심려를 끼쳐 드려 사과의 말씀을 올린다"며 "아직까지 경험도 부족하고, 스스로에겐 귀하게 찾아온 기회인 듯해 의욕만 앞서다 보니 신중하지 못했다"고 했다.

이어 "특히 도경완 선배님께서는 제가 지역 근무할 때도 격려를 아끼지 않으셨고, 항상 배고프면 연락하라고 말씀하실 만큼 후배들을 챙기는 따뜻한 선배님이셨음에도 제가 큰 폐를 끼치게 돼 송구한 마음뿐"이라고 했다.





김현정 기자



