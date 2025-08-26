SNS 잠그고 미국 가는 사람들, 왜?

미국 입국 단속 강화에 여행객 불안

미국 여행을 계획하는 사람들에게 변호사와 개인정보 상담사 등 전문가들이 하는 조언이 보도됐다. 평소 쓰던 휴대전화 대신 임시 기기를 가져가라거나 휴대기기에 있는 자료를 하드디스크로 옮기라는 내용 등이다.

연합뉴스는 26일 영국 일간 가디언 등을 인용해 최근 미국을 여행하는 사람들이 전문가의 조언에 따라 사회관계망서비스(SNS) 계정을 잠그고 사진과 메시지를 삭제하고 있다고 보도했다.

이는 트럼프 행정부 출범 이후 미국의 입국 단속이 유례없이 늘어나고, 강도도 높아져서다. 이에 따라 일부 여행객은 여행객들은 스마트폰의 얼굴 인식 기능을 해제하거나 임시 휴대전화기를 마련했다.

호주와 캐나다 등 일부 국가는 미국 여행 관련 지침을 변경했다. 여기에는 입국 시 전자 기기 검사가 있을 수 있다는 내용이 담겼다.

실제로 스마트폰 검사를 통과하지 못해 미국 입국이 거부된 사례도 여럿 발생했다.

입국 거부, 왜?

지난 3월 프랑스의 과학자 필립 밥티스트는 휴대전화 검사에서 도널드 트럼프 대통령에 대해 비판적인 글이 발견돼 입국을 거부당했다. 호주 작가 알리스테어 키친은 지난 6월 입국 심사에서 팔레스타인 지지 시위와 관련한 기사에 대해 심문받았다. 입국심사관은 그의 스마트폰에서 개인적인 사진까지 살펴본 것으로 알려졌다. 결국 그가 과거에 마약을 사용했다는 증거가 발견됐다며 입국 거부를 통보했다.

이에 미국 여행을 보류하거나 취소하는 여행객도 늘고 있다. 캐나다의 변호사이자 스토리텔링 공연자인 키스 세리는 원래 올해 뉴욕 프린지 축제에서 공연할 계획이었지만, 축제를 몇 주 앞두고 계획을 취소했다. 세리는 "최근까지 민주주의의 모범 사례였던 나라에 입국할 때 우리 의견을 평가받는다는 사실이 매우 불편했다"며 미국 여행이 안전하지 않다고 느껴졌다고 말했다.

호주국립대 도널드 로스웰 교수 역시 과거 미국 비판 발언이 문제가 될 것을 우려해 초청 강연을 거절했다. 지난해까지 기기 검사를 받은 입국자 수는 전체 여행객 4억2000만명 중 4만7000명으로 0.01%에 불과했다. 가디언은 데이터 수집이 시작된 2018년 이후 올해 3분기가 단일 분기 최고 검색 증가율을 기록할 것이라고 예측했다.

미국 세관국경보호국(CBP)은 최소한의 근거만으로도 입국자의 기기를 검사할 수 있는 권한이 있다.

이와 관련해 비영리기관 전자기기개인정보센터(EPIC)는 "검사 대상이 정치적으로 마음에 들지 않는 사람들에 집중되는 것 같다"고 지적했다.

그러나 미 국토안보부 대변인은 트럼프 행정부가 기기 검색을 강화했다는 주장과 정치적 견해를 이유로 특정인을 표적으로 삼았다는 의혹을 부인했다.

국토안보부는 답변서에서 "트럼프 행정부와 크리스티 놈 국토안보부 장관의 지도 아래 우리는 미국 역사상 가장 안전한 국경을 보유하고 있다"며 "이에 따라 CBP가 우리나라로 들어오려는 사람들을 조사하고 심문하는 데 집중할 수 있게 됐다"고 밝혔다.

가디언은 해당 답변 내용은 입국 검사가 강화됐음을 암시하고 있다고 지적했다.

앞서 지난 4월에는 미국 워싱턴에서 열리는 IMF 및 WB 춘계회의에 참석한 유럽연합(EU) 집행위원회 관계자들이 미국의 첩보 활동을 피하기 위해 일회용 휴대전화와 기본형 노트북을 지급받았다. 당시 국경에서 휴대전화를 끌 것과 스파이 활동으로부터 보호하는 특수 보안용 파우치(special sleeves)에 휴대전화를 보관하도록 하는 등의 지침이 전달됐다.





