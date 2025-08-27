금리 인하하는데 주담대 고정형 선택하는 차주 늘어난 이유

주담대 차주 10명 중 9명은 '고정금리' 선택

통상 금리인하기에 '변동금리' 유리하지만

고정금리 더 낮고 한도도 더 나와…이례적

본격적인 금리인하기에 접어들었음에도 불구하고 주택담보대출을 받는 차주들이 고정금리를 선택하는 비중이 늘고 있다. 통상 금리인하 기대감이 퍼지면 변동금리를 선택하는 경우가 일반적이지만, 당장 고정금리가 변동금리보다 저렴한데다 더 많은 대출한도가 적용되는 점이 고정금리 선택을 이끄는 것으로 보인다.

27일 한국은행에 따르면 시중 예금은행의 주담대 대출자 10명 중 9명이 고정금리를 택한 것으로 나타났다. 6월 예금은행의 주담대 고정금리(신규 취급액 기준) 선택 비중은 90.6%로 지난해 말(81.3%) 보다 9.3% 포인트 늘었다. 반면 같은 기간 주담대 변동금리를 선택한 차주의 비중은 18.7%에서 9.4%로 절반가량 줄었다.

금리인하기에 고정금리를 선택하는 차주가 늘어난 점은 이례적이다. 통상 금리인하기에는 향후 금리인하 기대감이 작용하면서 변동금리를 선호하는 경우가 일반적이기 때문이다.

고정금리를 선택하는 차주들이 늘어난 것은 고정금리가 3%대로 내려오며 변동금리보다 더 저렴해진 것이 주된 요인이다. 금리인하기에 변동금리보다 고정금리가 더 낮게 형성된 점도 드문 일이다. 고정금리는 금리 변동에 따른 위험을 은행이 떠안기 때문에 은행의 비용부담이 더 크다. 하지만 지난해 금융당국이 가계부채 관리 목적으로 은행권에 고정금리 확대를 주문하면서, 은행은 차주들이 고정금리를 선택하도록 우대금리를 적용해 가산금리를 낮추는 방식으로 대응했다.

그 결과 전체 예금은행이 6월 신규 취급한 고정형 주담대 금리는 3.92%인 반면 변동형 주담대 금리는 연 3.99%로 집계됐다. 금리인하기에 고정금리가 변동금리보다 더 저렴해진 것이다.

변동형 주담대 금리가 3%대로 내려오면서 고정형 주담대 금리와의 격차도 0.07% 내외로 좁혀진 점도 눈길을 끈다. 지난해 6월 변동금리는 연 4.20%로 고정금리(3.91%)보다 0.51%포인트 내외였으나 지난해 9월(0.36%포인트), 지난해 12월(0.09%포인트), 올해 3월(0.1% 포인트) 등으로 격차가 줄어들었다.

변동금리는 2022년 6월(3.87%) 이후 약 3년여 만의 3%대 금리로, 5월(연 3.97%)에 이어 두 달 연속 3%대 금리를 기록했다. 변동금리가 3%대로 내려온 것은 은행권 주담대 변동금리의 산정 기준이 되는 코픽스(COFIX) 금리가 지난해 9월(3.40% 신규취급액기준) 이후 꾸준히 하락한 영향이다. 코픽스 금리는 지난해 9월 이후 줄곧 하락해 올해 7월 기준 2.51%를 기록하고 있다.

고정금리가 더 많은 대출한도를 받을 수 있다는 점도 차주들이 고정금리를 선택한 데 영향을 미친 것으로 보인다. 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR) 2단계에서 변동형의 경우 가산금리가 0.75%포인트지만, 고정형(주기형)의 경우 0.23%포인트다. 3단계에서도 비슷한 수준이다.

올해부터 은행권의 중도상환수수료가 인하된 점도 차주들이 고정금리를 선택하는 이유로 꼽힌다. 향후 변동금리가 더 저렴해질 경우 대출 갈아타기에 대한 부담이 줄어들기 때문이다.

다만 당장은 고정금리를 선택하는 것이 금리 부담이나 한도 측면에서 유리하지만 향후에는 변동금리를 선택하는 것이 유리하다는 관측도 나온다.

한 시중은행 관계자는 "고정형 주담대 상품의 금리가 현재로서는 더 낮고, 한도 측면에서도 유리하다"면서도 "다만 내년 상반기에도 금리인하가 추가로 단행될 가능성이 크기 때문에 통상 주담대의 중도상환수수료가 면제되는 시점인 3년인 점을 감안해 이 시점에 금리차를 고려해 갈아타기 등의 선택지도 고려해볼 수 있다"고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



