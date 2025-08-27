본문 바로가기
금리 인하하는데 주담대 고정형 선택하는 차주 늘어난 이유

권재희기자

입력2025.08.27 06:30

수정2025.08.27 08:41

주담대 차주 10명 중 9명은 '고정금리' 선택
통상 금리인하기에 '변동금리' 유리하지만
고정금리 더 낮고 한도도 더 나와…이례적

금리 인하하는데 주담대 고정형 선택하는 차주 늘어난 이유
본격적인 금리인하기에 접어들었음에도 불구하고 주택담보대출을 받는 차주들이 고정금리를 선택하는 비중이 늘고 있다. 통상 금리인하 기대감이 퍼지면 변동금리를 선택하는 경우가 일반적이지만, 당장 고정금리가 변동금리보다 저렴한데다 더 많은 대출한도가 적용되는 점이 고정금리 선택을 이끄는 것으로 보인다.


27일 한국은행에 따르면 시중 예금은행의 주담대 대출자 10명 중 9명이 고정금리를 택한 것으로 나타났다. 6월 예금은행의 주담대 고정금리(신규 취급액 기준) 선택 비중은 90.6%로 지난해 말(81.3%) 보다 9.3% 포인트 늘었다. 반면 같은 기간 주담대 변동금리를 선택한 차주의 비중은 18.7%에서 9.4%로 절반가량 줄었다.

금리인하기에 고정금리를 선택하는 차주가 늘어난 점은 이례적이다. 통상 금리인하기에는 향후 금리인하 기대감이 작용하면서 변동금리를 선호하는 경우가 일반적이기 때문이다.


고정금리를 선택하는 차주들이 늘어난 것은 고정금리가 3%대로 내려오며 변동금리보다 더 저렴해진 것이 주된 요인이다. 금리인하기에 변동금리보다 고정금리가 더 낮게 형성된 점도 드문 일이다. 고정금리는 금리 변동에 따른 위험을 은행이 떠안기 때문에 은행의 비용부담이 더 크다. 하지만 지난해 금융당국이 가계부채 관리 목적으로 은행권에 고정금리 확대를 주문하면서, 은행은 차주들이 고정금리를 선택하도록 우대금리를 적용해 가산금리를 낮추는 방식으로 대응했다.


그 결과 전체 예금은행이 6월 신규 취급한 고정형 주담대 금리는 3.92%인 반면 변동형 주담대 금리는 연 3.99%로 집계됐다. 금리인하기에 고정금리가 변동금리보다 더 저렴해진 것이다.

변동형 주담대 금리가 3%대로 내려오면서 고정형 주담대 금리와의 격차도 0.07% 내외로 좁혀진 점도 눈길을 끈다. 지난해 6월 변동금리는 연 4.20%로 고정금리(3.91%)보다 0.51%포인트 내외였으나 지난해 9월(0.36%포인트), 지난해 12월(0.09%포인트), 올해 3월(0.1% 포인트) 등으로 격차가 줄어들었다.


변동금리는 2022년 6월(3.87%) 이후 약 3년여 만의 3%대 금리로, 5월(연 3.97%)에 이어 두 달 연속 3%대 금리를 기록했다. 변동금리가 3%대로 내려온 것은 은행권 주담대 변동금리의 산정 기준이 되는 코픽스(COFIX) 금리가 지난해 9월(3.40% 신규취급액기준) 이후 꾸준히 하락한 영향이다. 코픽스 금리는 지난해 9월 이후 줄곧 하락해 올해 7월 기준 2.51%를 기록하고 있다.


고정금리가 더 많은 대출한도를 받을 수 있다는 점도 차주들이 고정금리를 선택한 데 영향을 미친 것으로 보인다. 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR) 2단계에서 변동형의 경우 가산금리가 0.75%포인트지만, 고정형(주기형)의 경우 0.23%포인트다. 3단계에서도 비슷한 수준이다.


올해부터 은행권의 중도상환수수료가 인하된 점도 차주들이 고정금리를 선택하는 이유로 꼽힌다. 향후 변동금리가 더 저렴해질 경우 대출 갈아타기에 대한 부담이 줄어들기 때문이다.


다만 당장은 고정금리를 선택하는 것이 금리 부담이나 한도 측면에서 유리하지만 향후에는 변동금리를 선택하는 것이 유리하다는 관측도 나온다.


한 시중은행 관계자는 "고정형 주담대 상품의 금리가 현재로서는 더 낮고, 한도 측면에서도 유리하다"면서도 "다만 내년 상반기에도 금리인하가 추가로 단행될 가능성이 크기 때문에 통상 주담대의 중도상환수수료가 면제되는 시점인 3년인 점을 감안해 이 시점에 금리차를 고려해 갈아타기 등의 선택지도 고려해볼 수 있다"고 말했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
