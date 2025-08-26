이찬희 삼성준감위원장 "노란봉투법, 기업·근로자가 적응할 시간 필요"

26일 오후 삼성준감위 정례회의

이찬희 삼성준법감시위원회 위원장은 국회 본회의를 통과한 후 재계의 우려를 사고 있는 이른바 '노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 일부개정안)'에 대해 "정확한 평가를 위해선 시간이 필요하다"는 견해를 밝혔다.

이찬희 삼성준법감시위원장이 26일 오후 준감위 정례회의가 열리는 서초구 삼성생명 서초타워에 도착해 취재진의 질문에 답하고 있다.

이 위원장은 26일 서울 서초구 삼성생명 서초타워에서 열리는 삼성준감위 정례회의에 참석하기 전 취재진과 만나 이와 같이 말했다.

이 위원장은 준감위 차원에서 노란봉투법에 대해 검토한 바는 없다면서 법조인인 본인의 견해를 전제로, "이젠 기업들이 새로운 환경에 처했다고 보여진다"고 했다. 다만 "이 새로운 환경이 어떻게 집행될지에 대해선 모르고 지금 현재는 새로운 환경에 기업과 근로자 모두가 적응하는 시간이 필요한 시점이라고 생각한다"고 했다.

또 이 위원장은 "특히 근로자의 입장에서는 지금까지는 기업과의 관계에서 약자의 입장에 있었다고 평가되기 때문에 이 법률이 어떻게 집행될지에 대해선 관심을 갖고 지켜보겠다"고 했다.

한미정상회담을 위해 우리 정부가 워싱턴D.C.로 향하면서 경제사절단으로 합류한 이재용 삼성전자 회장에 대해선 "회장님의 외국 출장과 국내 사업장 방문의 가장 큰 이유는 기업의 발전 때문"이라며 "기업의 발전에 필요한 활동을 해주시는 것이 가장 중요하지 않을까 한다"고 말했다. 광복절을 맞아 특별사면된 최지성 전 삼성그룹 미래전략실 실장에 대해선 "삼성이 가지고 있던 오랜 사법리스크의 족쇄에서 벗어난 것이라 평가되고 있다"며 "앞으로는 삼성이 좀 더 준법 경영에 최선을 다할 시작점이라고 생각한다"고 말했다.

한편 준감위는 이날 삼성생명의 계열사 주식 회계처리 방식에 대해서도 논의할 예정이다. 최근 한국회계기준원과 정치권을 중심으로 삼성생명의 삼성화재 보유 지분 회계처리에 문제 제기가 이뤄진 바 있다.

이 위원장은 "정기 회의뿐만 아니라 비정기 회의도 열리고 회사 측으로부터 여러 차례 보고를 받는 등 충분히 검토했다"며 "혹시라도 빠트린 부분이 있을까 봐 오늘 회의에서도 간단히 논의할 생각이 있다"고 설명했다.





