IMA 노리는 한국투자증권…9000억 유상증자

종합투자계좌(IMA) 사업 진출을 노리고 있는 한국투자증권이 공격적인 자본 확충에 나섰다.

한국금융지주는 26일 자회사 한국투자증권이 운영자금 9000억원을 조달하기 위한 주주배정 유상증자를 결정했다고 공시했다. 이에 따라 보통주 1만8000주가 신주로 발행된다. 1주당 액면가액은 5000원이다.

이번 유상증자 규모는 지난 6월말 별도 기준 한국투자증권 자기자본의 8.6% 규모다. 주주배정방식으로 한국투자증권 지분 100%를 보유한 한국투자금융지주가 전액 참여하며, 납입 예정일은 오는 9월29일이다.

신주 배정 기준일은 다음달 10일, 1주당 신주 배정 주식 수는 0.0005116주다.

한국투자증권은 이번 유상증자의 목적을 '재무건전성 강화 및 성장동력 확보를 위한 자본확충'이라고 설명했다.

이번 유상증자로 한국투자증권의 자기자본은 11조원대를 돌파하게 된다. 지난 6월말을 기준으로 한 한국투자증권의 자기자본은 10조5216억원이다. 여기에 올 하반기 당기순이익 전망치까지 더하면 연말에는 12조원대를 웃돌 수 있다는 전망도 나온다.

한국투자증권의 공격적인 자본확충 행보는 초대형 투자은행(IB) 도약을 위해 필수로 꼽히는 IMA 사업 진출 준비로도 해석된다. IMA는 고객 예탁금을 기업금융 관련 자산 등 다양한 영역에 투자해 높은 수익을 추구할 수 있는 금융 상품으로, 정부는 연내 IMA 사업자 지정을 완료할 방침이다. 현재 한국투자증권을 포함해 미래에셋증권과 NH투자증권 등 세 곳이 사업 인가를 신청한 상태다. 한국투자증권은 신청 요건인 자기자본 8조원을 충족한 종합금융투자사업자 가운데서도 기업금융 등에 강점을 가진 준비된 사업자로 평가받고 있다.

같은날 나이스신용평가는 이번 유상증자와 관련 "한국투자증권의 자본적정성 제고, 경쟁력 및 시장지위 강화 등에 긍정적 영향을 미치는 것으로 판단하나, 신용도에 미치는 영향은 제한적"이라고 밝혔다. 이미 한국투자증권의 자체 신용도(aa)는 증권업계 최고 수준으로 부여돼있다. 나신평은 "IMA 신청이 승인될 경우 금번 유상증자를 통해 확충된 자기자본은 조달한도 확대와 더불어 관련 사업기반을 강화하는 동력으로 작용할 전망"이라고 평가했다.





