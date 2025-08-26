본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

IMA 노리는 한국투자증권…9000억 유상증자

조슬기나기자

입력2025.08.26 14:30

수정2025.08.26 14:40

시계아이콘00분 52초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

종합투자계좌(IMA) 사업 진출을 노리고 있는 한국투자증권이 공격적인 자본 확충에 나섰다.


한국금융지주는 26일 자회사 한국투자증권이 운영자금 9000억원을 조달하기 위한 주주배정 유상증자를 결정했다고 공시했다. 이에 따라 보통주 1만8000주가 신주로 발행된다. 1주당 액면가액은 5000원이다.

이번 유상증자 규모는 지난 6월말 별도 기준 한국투자증권 자기자본의 8.6% 규모다. 주주배정방식으로 한국투자증권 지분 100%를 보유한 한국투자금융지주가 전액 참여하며, 납입 예정일은 오는 9월29일이다.


신주 배정 기준일은 다음달 10일, 1주당 신주 배정 주식 수는 0.0005116주다.


IMA 노리는 한국투자증권…9000억 유상증자
AD
원본보기 아이콘

한국투자증권은 이번 유상증자의 목적을 '재무건전성 강화 및 성장동력 확보를 위한 자본확충'이라고 설명했다.

이번 유상증자로 한국투자증권의 자기자본은 11조원대를 돌파하게 된다. 지난 6월말을 기준으로 한 한국투자증권의 자기자본은 10조5216억원이다. 여기에 올 하반기 당기순이익 전망치까지 더하면 연말에는 12조원대를 웃돌 수 있다는 전망도 나온다.


한국투자증권의 공격적인 자본확충 행보는 초대형 투자은행(IB) 도약을 위해 필수로 꼽히는 IMA 사업 진출 준비로도 해석된다. IMA는 고객 예탁금을 기업금융 관련 자산 등 다양한 영역에 투자해 높은 수익을 추구할 수 있는 금융 상품으로, 정부는 연내 IMA 사업자 지정을 완료할 방침이다. 현재 한국투자증권을 포함해 미래에셋증권과 NH투자증권 등 세 곳이 사업 인가를 신청한 상태다. 한국투자증권은 신청 요건인 자기자본 8조원을 충족한 종합금융투자사업자 가운데서도 기업금융 등에 강점을 가진 준비된 사업자로 평가받고 있다.


같은날 나이스신용평가는 이번 유상증자와 관련 "한국투자증권의 자본적정성 제고, 경쟁력 및 시장지위 강화 등에 긍정적 영향을 미치는 것으로 판단하나, 신용도에 미치는 영향은 제한적"이라고 밝혔다. 이미 한국투자증권의 자체 신용도(aa)는 증권업계 최고 수준으로 부여돼있다. 나신평은 "IMA 신청이 승인될 경우 금번 유상증자를 통해 확충된 자기자본은 조달한도 확대와 더불어 관련 사업기반을 강화하는 동력으로 작용할 전망"이라고 평가했다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

李대통령, 트럼프에 거북선·골프채 등 선물…트럼프, 李대통령에 '피습 사진첩' 건네 李대통령, 트럼프에 거북선·골프채 등 선물…트럼... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이제 마지막은 물류센터 뿐"'월급 469만원' 현장서도 밀려나는 청년들

공휴일 2일 줄이자고? 지금도 적은데…彿난 민심

'갤럭시 폴더블폰' 쓰는 빌 게이츠 "이재용 회장이 선물"

"오겜·케데헌에 K컬처 열풍"…韓서 카드 '역대 최고액' 썼다

연구비 부정수급 알렸더니 4500만원…공익신고 32명, 보상금 3억원 받아

韓美中 '로봇 올림픽' 금메달은

현실이 된 '기후플레이션'…장바구니부터 중앙은행까지 흔든다

새로운 이슈 보기