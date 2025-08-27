한국농수산대, 2026학년도 신입생 570명 모집

국립한국농수산대학교가 다음 달 8일 수시 1차 원서접수를 시작으로 2026학년도 신입생 570명 선발 절차를 시작한다고 27일 밝혔다.

수시 1차 원서접수는 다음 달 30일까지 진행되며, 합격자는 11월19일 발표한다. 수시 2차 원서접수는 10월 13~24일 진행되며, 합격자는 12월17일 발표한다.

한농대는 세계무역기구(WTO) 출범 등 개방화에 대응하여 정예 농어업 인력 양성을 위해 1997년 개교한 3년제 국립대학이다. 학비와 기숙사비 등 교육 비용을 국비로 지원하고 있으며, 현재까지 약 8000명의 졸업생을 배출했다.

이주명 한농대 총장은 "2026학년도 우수 신입생 모집을 위해 교직원 고교 방문 홍보, 찾아가는 고교 입시설명회 개최 등 홍보를 지속해서 강화하고 있다"며 "인공지능(AI), 빅데이터 등 첨단 기술을 활용한 스마트 농어업의 확산 등에 대응하여 미래 농어업을 선도할 혁신 농어업 인재육성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





