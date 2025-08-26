"원가도 설마 봉투값?"…종량제 봉투 닮은 명품백 가격이 무려

상점 매장 봉투 본뜬 제품

폴리에틸렌 사용해 내구성 높여

평소 파격적인 디자인의 제품을 내놓기로 유명한 프랑스 명품 브랜드인 발렌시아가가 이번엔 종량제 봉투를 연상케 하는 토트백을 150만원에 출시했다. 25일(현지시간) 영국 데일리메일과 더 타임스 등은 발렌시아가가 이달 초 2025년 겨울 컬렉션 신상품인 '마르쉐 패커블 토트백'의 사전예약을 시작했다고 밝혔다.

발렌시아가 최근 선보인 남성용 토드백. 발렌시아가 AD 원본보기 아이콘

해당 제품은 가로 50㎝, 세로 52.8㎝ 크기의 남성용 토트백이다. 마치 상점용 비닐봉지를 연상시키는 해당 제품 전면에는 발렌시아가 로고와 브랜드명, 공식 홈페이지 주소, 파리 매장 주소가 인쇄돼 다. 다만, 소재 면에서는 일반 폴리에틸렌(PE) 봉투와 차별화를 뒀다. 발렌시아가는 합성섬유인 폴리아미드와 초고분자량 폴리에틸렌(UHMWPE)을 사용해 내구성을 높였다.

UHMWPE는 현존 플라스틱 소재 중 하중과 충격 저항력이 가장 강한 것으로 알려져 있다. 회사 측은 최대 10㎏ 무게의 노트북도 수납 가능하며, 접어서 보관할 수 있는 내부 포켓도 갖췄다고 설명했다. 판매 가격은 미국 995달러(138만원), 국내 149만원으로 책정됐다. 제조국은 이탈리아다.

독특한 디자인 제품 출시는 발렌시아가의 마케팅 전략

다만 해당 제품을 두고 온라인상에서는 비판적 반응이 이어지고 있다. 일부 누리꾼은 "비닐봉지에 글자 몇 개 넣은 것뿐"이라며 비판했고, 다른 이는 "고객의 어리석음을 증명하는 발렌시아가의 마케팅 기법"이라고 지적했다. 한 누리꾼은 "저 제품 하나 팔면, 마진이 얼마나 남을지 궁금하다"는 반응도 있었다. 반면 한 누리꾼은 "대체 누가 사나 싶겠지만, 사는 사람이 분명히 있으니까 내놓는 것이다"라며, "논란을 일으킬만한 디자인의 제품을 출시하는 것 자체가 화제성 마케팅 전략"이라고 분석했다.

발렌시아가의 일상 제품 모방 전략은 이번이 처음이 아니다. 2022년에는 쓰레기봉투 모양의 '쓰레기 파우치'를 200만원대에 출시해 화제를 모았다. 발렌시아가 원본보기 아이콘

발렌시아가의 일상 제품 모방 전략은 이번이 처음이 아니다. 2022년에는 쓰레기봉투 모양의 '쓰레기 파우치'를 200만원대에 출시해 화제를 모았다. 당시 패션쇼에서 모델들이 구겨진 비닐봉지 형태의 가방을 들고 런웨이를 걷는 모습이 종량제 봉투를 연상시킨다며 온라인에서 큰 주목을 받았다. 이 외에도 감자 칩 봉지 클러치백, 투명테이프 모양 팔찌, 800만원짜리 커피 컵 클러치백 등 기상천외한 제품들을 지속해서 선보여왔다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>