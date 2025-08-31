전쟁 끝나면 대선...우크라 젤렌스키 대항마로 떠오른 英 대사

대내외 인기 높아진 잘루즈니 대사

휴전 직후 대선국면…대권경쟁 치열

발레리 잘루즈니 주영 우크라이나 대사. 로이터연합뉴스

러시아·우크라이나 전쟁이 끝나면 이어질 우크라이나 대선에 대한 국제 사회의 관심이 커지고 있다. 미국과 서방 정부는 이미 우크라이나 유력 대선후보들과 접촉을 시도하고 있다. 현재 발레리 잘루즈니 주영 우크라이나 대사는 볼로디미르 젤렌스키 대통령의 대항마로 가장 많이 거론되고 있는 인사다.

대선 후보 권유받는 잘루즈니…커지는 출마 의심

지난 2월 영국 국왕 찰스3세(왼쪽)와 발레리 잘루즈니 주영 우크라이나 대사(오른쪽)의 접견 모습. 로이터연합뉴스

영국 가디언지는 지난 25일(현지시간) 미국 정부 소식통을 인용해 "JD 밴스 미국 부통령측이 지난 3월 다양한 외교채널을 동원해 잘루즈니 대사와 접촉을 시도했다"며 "미국 정부는 통상적인 접촉이었다고 하지만 실제로는 유력한 젤렌스키 대통령 후임 지도자로 떠오른 잘루즈니 대사에게 정계 입문을 권유하거나 압력을 가하기 위한 목적으로 보인다"고 전했다.

미국 정부는 3월 초 젤렌스키 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담 도중 격한 논쟁을 벌이자 우크라이나의 새로운 지도자 물색을 시작한 것으로 알려졌다. CNN 등 미 언론에서는 트럼프 대통령 측근들이 잘루즈니 대사 이외에도 우크라이나 야당 지도자들과 만나거나 접촉을 시도한 정황이 포착됐다고 보도했다.

특히 잘루즈니 대사는 지난해 2월까지 우크라이나군 총사령관으로 재직하면서 러시아에 대한 반격작전에서 큰 성과를 거둔 국민영웅으로 불리며 높은 지지를 받고 있다. 우크라이나 여론조사기관인 사회마케팅연구센터(SOCIS)가 올해 2월3일부터 9일까지 진행한 차기 대선후보 여론조사에서 잘루즈니 대사에 대한 지지율은 37.4%로 1위를 기록했다. 젤렌스키 대통령(21.9%)보다 15% 이상 높은 지지율을 받고 있다.

하지만 아직까지 잘루즈니 대사는 정계 입문을 공식 선언하지 않고 있다. 우크라이나 정계는 물론 서방 정치인사들까지 그를 지원하겠다며 정계입문을 제안했지만, 모든 제안을 거절한 것으로 알려졌다.

젤렌스키 대통령 측도 그의 출마 가능성을 경계하고 있다. 가디언지는 "젤렌스키 대통령의 최측근인 안드리 예르막 비서실장은 최근 잘루즈니 대사를 만나 젤렌스키 대통령의 재선 캠프에 들어오라고 제안했는데, 잘루즈니 대사가 거절했다"며 "잘루즈니 대사는 선거 직전에 최종 결단을 내릴 것"이라고 전망했다.

우크라, 휴전 직후 대선 국면…젤렌스키 후임 누가 되나

우크라이나의 차기 대통령에 대한 관심이 높아진 데에는 휴전 직후 대선을 치를 가능성이 크기 때문이다. 젤렌스키 대통령의 임기는 지난해 5월 종료됐다. 전쟁 때문에 전시 계엄령이 해제되지 않으면서 대통령 선거가 계속 미뤄졌고, 이에 따라 젤렌스키 대통령의 임기도 자동 연장되고 있는 상황이다.

현행 우크라이나 선거법에 따르면 전시 계엄령으로 지연된 선거는 국회의원을 뽑는 총선의 경우 계엄령 해제 이후 60일 이내, 대통령선거는 90일 이내에 실시돼야한다. 이로인해 휴전협상이 타결돼 전쟁이 종식되면 우크라이나는 즉시 대선국면에 들어갈 것으로 예상되고 있다.

우크라이나의 차기 대선에는 이미 여러 인사들이 유력한 후보로 언급된 바 있다. 일단 젤렌스키 대통령은 재선을 노리고 있으며 잘루즈니 대사 이외에도 비탈리 클리츠코 현 키이우 시장, 율리야 티모셴코 전 우크라이나 총리, 페트로 포로셴코 전 우크라이나 대통령 등이 주요 대선후보로 거론되고 있다. 이중 20~30%대 이상의 지지율을 받고 있는 대권 주자는 젤렌스키 대통령과 잘루즈니 대사로 지난해부터 양강구도가 이어지고 있다.

우크라이나 전쟁 초기만 해도 90%에 가까운 지지를 받았던 젤렌스키 대통령은 올해 초 지지율이 50% 아래로 내려온 이후 계속 20~30%대에 머물고 있다. 전쟁 장기화로 지지율이 내려간데다 최근 측근들의 부패 스캔들까지 터지면서 지지율이 떨어졌다. 올렉시 체르니쇼프 부총리, 올하 스테파니시나 법무장관, 안드리 스미르노프 전 대통령 부보좌관, 카일로 키모셴코 전 대통령실 부실장 등 젤렌스키 대통령의 측근 인사들이 모두 부패혐의로 조사를 받고 있다.





이현우 기자



