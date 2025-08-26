"역대급 외교참사"…국민의힘, 한미정상회담 맹폭

"李, 트럼프에 굴욕적 아부 늘어놔"

"입국·숙박·환송 홀대, 수모 외교"

국민의힘은 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령 간 한미정상회담에 대해 "한마디로 역대급 외교참사"라며 강하게 비판했다.

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표가 26일 국회에서 한미 정상회담 관련 브리핑을 하기위해 발언대로 향하고 있다.

송언석 국민의힘 비상대책위원장 겸 원내대표는 26일 오전 국회에서 기자들과 만나 "이 대통령이 트럼프 대통령에게 굴욕적 아부를 늘어놓는 것을 국민이 잘 지켜봤을 것"이라며 "결과적으로 기업들의 1500억달러 투자까지 추가로 갖다 바친 굴욕 외교"라고 했다.

송 위원장은 "우리는 (트럼프 대통령) 사진첩 외에 무엇을 얻었는지 여전히 불분명하다"며 "쌀과 소고기를 비롯한 농산물 개방 부분은 국민과 농민 우려를 해소할 만큼 정리되지 않았고, 철강·알루미늄·반도체에 대해서는 관세율을 어떻게 하기로 했는지 알려진 바가 없다"고 지적했다.

이어 "공개 회담 내내 제대로 답변할 기회조차 갖지 못한 병풍 외교이자, 입국과 숙박, 환송 과정까지 홀대받은 수모 외교"라며 "정상회담이라 불러도 되냐는 의문까지 있다"고 강조했다.

송 위원장은 트럼프 대통령이 이 대통령과의 회담을 앞두고 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 "한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가. 숙청 또는 혁명같이 보인다"며 "우리는 그것을 수용할 수 없고, 거기서 사업할 수 없다"고 쓴 것도 지적했다.

송 위원장은 "회담 직전 트럼프 대통령이 '숙청', '혁명'을 SNS에서 언급했다"며 "회담 후 공동회견은커녕 배웅조차 하지 않은 것을 보면 정상회담 전체 과정이 역대급 외교 참사"라고 주장했다.

국민의힘 내에서도 비판의 목소리가 이어졌다. 나경원 의원은 "강경 메시지까지 자신의 SNS 계정에 공개적으로 표명한 것은 매우 이례적"이라며 "이는 최근 들어 한국 사회 및 정치에 대한 불신이 미국 내에서, 또 국제적으로도 확산하고 있음을 암시한다"고 지적했다.

주진우 의원도 "트럼프 대통령이 숙청과 혁명을 언급하며 한국과 사업을 함께 할 수 없다고 언급한 것은 72년 한미동맹 역사상 최대 굴욕"이라며 "이런 상황을 자초한 이 대통령의 전적인 책임"이라고 했다.

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관에서 정상회담을 하고 있다.

반면 트럼프 대통령의 SNS 발언 이후 한미정상회담이 큰 탈 없이 끝난 만큼 "무난했다"는 평가도 나왔다. 박정하 국민의힘 의원은 이날 오전 MBC 김종배의 시선집중에 출연해 "회담 시작 전에 (트럼프 대통령이) SNS 글을 올리는 바람에 긴장을 많이 했는데 그래도 첫 스타트는 무난히 잘 끊은 것 아닌가라는 생각이 든다"고 했다.

박 의원은 "우리가 제일 걱정하고 있는 한미 방위비 분담금이라든지 안보 문제, 경제 협력 관세 포함해 실무적으로 어떻게 비공개 회담에서 진행이 됐는지 밝혀져야 종합 평가를 할 수 있을 것"이라고 설명했다.

양향자 국민의힘 최고위원은 BBS 금태섭의 아침저널에서 "동맹의 틀을 굳건히 했다는 점은 긍정적으로 평가된다"면서도 "겉으로 '화기애애했다' 이게 아니라 실질적 성과가 나와야 한다. 자화자찬에 머물러선 안 된다"고 강조했다.





