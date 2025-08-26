[포토] 장동혁, 국민의힘 신임 당대표 당선

장동혁 국민의힘 신임 대표(왼쪽)가 26일 국회도서관에서 열린 제6차 전당대회 결선에서 김문수 후보와 손을 들어 인사하고 있다. 2025.8.26 국회사진기자단







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>