KCGI목표전환형채권혼합 3호, 자금 1347억 유입

지난 4월 첫 출시한 KCGI목표전환형펀드에 4개월간 5000억원에 육박하는 자금이 유입됐다.

KCGI자산운용은 목표전환형채권혼합3호에 1347억원이 몰렸다고 26일 밝혔다.

KCGI자산운용은 지난 8월11일부터 25일까지 11개 판매사를 통해 KCGI코리아 목표전환형펀드[채권혼합]3호 투자금을 모집했다. KCGI목표전환채권혼합 1호~3호 누적 설정액은 4675억원에 이른다.

펀드는 국채, 통안채, 우량 금융채와 회사채 등 신용등급 우량 채권에 50% 이상을 투자하고 국내 주식에 30% 이하를 투자해 안정성을 유지하면서 초과수익을 추구하는 펀드다. 목표수익률 6%를 달성할 경우 채권형으로 전환되는 구조다.

목표전환형채권혼합펀드는 최근 시중금리가 저금리 기조로 전환되고 상법개정안 통과 이후 코리아 디스카운트 해소에 따른 주가 상승 기대감이 높아지면서 중위험 중수익을 추구하는 고객의 수요에 부응하며 인기를 끌었다.

KCGI자산운용 관계자는 "개인투자자가 투자하는 과정에서 겪을 수 있는 종목선정이나 마켓타이밍의 어려움을 해결하고 안정적으로 자산증식을 할 수 있는 상품 설계에 주력하고 있다"고 설명했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



