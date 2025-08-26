본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

국민 1인당 엑스레이·CT 촬영 평균 8건…"꼭 필요할 때만 받아야"

조인경기자

입력2025.08.26 12:00

시계아이콘00분 59초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

질병청, 의료방사선 검사 건수·피폭량 지속 증가세
CT 촬영건수는 3.8% 불과한데 피폭선량은 67% 차지

지난해 우리 국민은 엑스레이(X-ray)나 컴퓨터단층촬영(CT) 등 의료방사선 검사를 한 사람당 평균 8건 받은 것으로 나타났다. 최근 수년간 국민들의 의료방사선 검사 건수와 피폭선량이 꾸준히 증가하고 있는데, 통상 방사선 피폭선량이 증가하면 암 발생 위험도 증가하는 만큼 꼭 필요한 경우에만 의료방사선 검사를 받는 것이 좋다는 지적이 나온다.


국민 1인당 엑스레이·CT 촬영 평균 8건…"꼭 필요할 때만 받아야"
AD
원본보기 아이콘

26일 질병관리청이 발표한 '2024년 국민의 의료방사선 이용 현황'에 따르면, 작년 우리나라 국민은 질병 진단 또는 건강검진 목적으로 총 4억1270만여건의 의료방사선 검사를 받았다. 국민 1인당 기준으로는 평균 8.0건인 셈이다.

이에 따라 일 년간 우리나라 국민이 받은 의료방사선 피폭선량은 총 16만2090man·Sv(맨·시버트), 국민 1인당 피폭선량은 3.13mSv(밀리시버트)로 집계됐다.


지난 2020년부터 최근 5년간 우리 국민의 의료방사선 검사 건수와 피폭선량은 꾸준히 증가하고 있다. 검사 건수는 연평균 7.6%, 피폭선량은 연평균 6.2% 증가했다. 다만 지난해만 놓고 볼 때 2023년에 비해서는 그 증가 폭이 둔화해 검사 건수는 3.5% 증가했지만 피폭선량은 거의 비슷한 수준을 유지했다.


2024년 의료방사선 검사종류별 검사 건수는 일반촬영이 3억2100만여건(1인당 6.2건)으로 전체의 77.9%를 차지했고, 이어 치과촬영 12.1%, 유방촬영 4.5%, CT촬영 3.8% 등의 순이었다. 피폭선량은 CT촬영이 10만8552man·Sv(1인당 2.1mSv)로 전체의 67.0%를 차지해 가장 많았고, 이어 일반촬영 27.5%, 혈관촬영 2.1%, 투시촬영 1.6% 등이었다.

CT촬영의 경우 검사 건수는 전체의 3.8%에 불과한데도 피폭선량이 전체의 67.0%를 차지하는 것을 고려하면 CT가 영상의학검사 중 검사 건당 피폭선량이 가장 많음을 알 수 있다.


이번 국민의 의료방사선 이용 현황은 건강보험심사평가원, 국민건강보험공단 등으로부터 실제 국민들이 실시한 의료방사선 검사 건수를 수집하고, 질병청이 보유한 검사종류별 피폭선량(유효선량) 정보를 적용해 평가한 결과다.


임승관 질병청장은 "일반적으로 방사선 피폭선량이 증가하면 암 발생 위험이 증가하기 때문에 건강상 얻는 이득이 클 경우에만 의료방사선 검사를 시행해 불필요한 방사선 피폭을 방지해야 한다"며 "질병청은 의료인에게 '의료영상진단 정당성 지침' 및 영상검사 '진단참고수준'을 제공하는 등 의료방사선이 안전하고 적정하게 사용되도록 지속적으로 노력하겠다"고 강조했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"펜 멋지다, 가져가실 거냐" 트럼프 돌발요청…李 대통령, 즉석 선물 "펜 멋지다, 가져가실 거냐" 트럼프 돌발요청…李 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이제 마지막은 물류센터 뿐"'월급 469만원' 현장서도 밀려나는 청년들

한미 정상 가운데 '씬스틸러' 정체…전업주부 출신 '닥터 리'

'갤럭시 폴더블폰' 쓰는 빌 게이츠 "이재용 회장이 선물"

연구비 부정수급 알렸더니 4500만원…공익신고 32명, 보상금 3억원 받아

일부 연어장·게장서 식중독균 검출…"온라인 판매 제품 섭취 주의"

李 대통령과 악수한 트럼프손등 큰 멍에 건강 이상설 또

대한항공, 70兆 대미투자…보잉 항공기 103대 도입

새로운 이슈 보기