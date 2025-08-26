韓 비판 트럼프, 막상 회담선 화기애애…외신 "이 대통령 칭찬 효과"

트럼프, 회담 직전까지 비판

도널드 트럼프 대통령의 회담 직전 사회관계망서비스(SNS) 폭탄 발언에도 불구하고 25일(현지시간) 백악관에서 열린 한미 정상회담은 우려됐던 긴장을 피하며 긍정적인 분위기로 마무리됐다고 주요 외신들이 평가했다. 특히 외신들은 이를 트럼프 대통령 특유의 전술적 태도로 해석하면서, 이재명 대통령의 칭찬 섞인 화법이 회담장 분위기를 바꿨다고 전했다. 일각에서는 이 대통령이 투자와 한미 동맹 관리에 초점을 맞추려 한 반면, 트럼프 대통령은 양국 현안보다 북·미 외교 과시에 더 무게를 뒀다고 지적했다.

이재명 대통령과 마주하기 전 트럼프 대통령은 자신의 SNS인 트루스소셜에 "한국에서 '숙청(Purge)이나 혁명(Revolution)'이 벌어지고 있다"며 한국과는 거래하지 않겠다고 위협했다.

막상 백악관 집무실에서 열린 회담은 별다른 긴장 없이 무난하게 흘러갔다. 이 대통령은 트럼프 대통령의 애착 프로젝트 중 하나인 '오벌 오피스 인테리어'를 언급하며 회담 시작부터 분위기를 띄웠다. 또 이 대통령은 골프 화제를 꺼내며 '트럼프타워' 구상을 언급해 친근한 분위기를 조성했고 트럼프 대통령도 "서로 잘 알고 있어 좋다"며 화답했다.

주요 외신들은 이 대통령이 맞장구와 유머로 부드럽게 대응해 회담을 무난히 이끌었다고 평가했다. AP통신은 "이 대통령이 오벌 오피스 장식 칭찬부터 한반도 평화 당부, '트럼프 타워' 농담까지 건네자 분위기는 화기애애해졌다"며 "세계 정상들이 워싱턴에서 무역 조건과 군사 원조를 얻어내기 위해 트럼프 대통령과 맞서기보다는 칭찬과 아부를 택하고 있다는 사실을 보여주는 단면"이라고 했다.

아사히신문은 "트럼프 대통령은 회담 전 자신의 트루스소셜에 이재명 정권을 비판하는 듯한 글을 올렸지만, 언론에 공개된 모두발언에서는 충돌이 일어나지 않았다"고 전했다. 워싱턴포스트(WP) 역시 "트럼프 대통령은 트루스소셜에서 한국 정치 상황을 비판했지만, 회담에서는 긴장을 피했다"고 보도했다.

교회와 미군기지 압수수색에 불편함을 표시했던 트럼프 대통령이 이 대통령의 설명에 '오해였다'고 반응하며 태도를 누그러뜨린 부분도 회담 분위기가 우호적이었음을 방증한다. 이와 관련해 블룸버그통신은 "트럼프 대통령의 환심을 사기 위한 이 대통령의 노력이 성과를 거뒀다는 신호"라고 풀이했다.

외신들은 이 대통령이 무역·투자·조선업 협력 등 통상 의제에 집중했다고 짚었다. 영국 가디언은 "이번 회담은 이 대통령에게 취임 후 가장 주목받는 외교 무대였다"며 "그는 무역 현안을 집중적으로 논의하려고 했고, 트럼프 대통령은 한국과의 조선업 협력 가능성을 언급했다"고 전했다. 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 에너지 공동투자와 조선업 협력을 트럼프 대통령이 직접 언급한 점을 두고 한미 상호 이익을 강조하는 메시지로 해석했다.

다만 회담의 무게 중심이 북·미 관계로 쏠렸다는 지적도 나왔다. 트럼프 대통령이 회담에서 김정은과의 관계 및 북·미 정상회담 의지를 부각하며 동맹 현안의 비중이 상대적으로 낮아졌다는 것이다. 뉴욕타임스(NYT)는 "한미 동맹이 최근 균열 조짐을 보이는 가운데 열린 이번 회담에서, 트럼프 대통령은 한국 정치의 민감한 사안에 개입하려는 듯한 태도를 보였으며 대화 내내 김정은과의 관계를 강조했다"고 했다. 로이터통신은 트럼프 대통령이 김정은과의 회담 의지를 밝히며 북·미 정상회담 중심의 메시지를 강조했다고 전했으며, 파이낸셜타임스(FT)도 "트럼프 대통령은 김정은과의 회담 가능성을 언급하며, 한·미 관계뿐 아니라 북한과의 대화에도 무게를 둔 메시지를 던졌다"고 보도했다.

한미 첫 정상회담은 화기애애하게 마무리됐지만, 무역 합의 세부 조율 등 양국 간 현안은 여전히 과제로 남아 있다. 큰 틀에서 관세 협정은 타결됐으나, 세부 내용에서는 협상이 이어지고 있기 때문이다. 로이터통신도 "지난 7월 한국 수출품에 대한 가혹한 미국 관세 부과를 피하는 무역 합의를 타결했음에도 양측은 여전히 핵 에너지, 군사 지출, 3500억달러 규모의 한국의 대미 투자 약속이 포함된 협정 세부 사항을 놓고 줄다리기를 벌이고 있다"고 전했다.

미국 내 한반도 전문가인 웬디 커틀러 아시아소사이어티정책연구소(ASPI) 부회장도 무역과 안보 분야에서 양국 긴장 요소는 여전히 남아 있다고 봤다. 그는 구체적으로 한국의 3500억달러 규모 대미 투자 계획을 두고 양측 해석이 엇갈리는 점을 짚었다. 커틀러 부회장은 "미국의 FTA 파트너인 한국은 자동차와 철강 관세 등에서 우대 조치를 받지 못한 것에 실망하고 있으며, 미국은 한국에 디지털 무역 장벽을 줄이고 농산물 시장에 대한 (미국의) 접근성을 확대할 것을 요구하고 있다"고 설명했다.





