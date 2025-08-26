베일벗은 1500억달러 선물보따리… '마스가 프로젝트' 핵심축

HD현대 공동투자 MOU 체결

美 첨단조선 기술 개발 등 기여

삼성重, 美해군함 MRO 참여

美 상선 건조기지 참여 확대 도전

마스가 실행 단계 진입 고무적



대한항공은 69조원 대규모 계약

고려아연, 게르마늄 공급망 협력

이재명 대통령 방미를 계기로 미국 조선업 재건을 내건 '마스가(MASGA) 프로젝트'가 본격적으로 가동되기 시작했다. HD현대가 한미 조선산업 공동 투자 프로그램 조성 관련 양해각서를 체결했고 삼성중공업은 미 해군 지원함 유지·보수·정비(MRO) 사업 참여를 선언했다. 항공과 전략광물 분야에서도 대대적인 대미 투자가 이뤄져 이번 정상회담을 계기로 발표된 대미 투자 규모는 1500억달러에 달했다.

류진 한국경제인협회 회장은 25일(현지시간) 워싱턴DC 윌러드 호텔에서 열린 '한미 비즈니스 라운드테이블'에서 모두발언을 통해 "한국 기업들은 1500억달러의 대규모 대미 투자를 계획하고 있다"며 "이번 투자는 미국과 글로벌 시장을 함께 견인해 제조업 르네상스의 새 시대를 열기 위한 것"이라고 말했다.

HD현대가 25일(현지시각) 미국 워싱턴 DC에 위치한 윌라드 인터콘티넨탈 호텔에서 '한미 조선산업 공동 투자 프로그램 조성을 위한 양해각서(MOU)'를 체결했다. 사진 왼쪽부터 김정관 산업통상자원부 장관, 김복규 한국산업은행 수석부행장, 프랭크 브루노 서버러스 캐피탈 최고경영자, 정기선 HD현대 수석부회장, 하워드 러트닉 미국 상무부 장관. HD현대 제공

HD현대·삼성, 마스가 투자 본격화

이날 발표된 투자 가운데 가장 관심을 끈 건 마스가 프로젝트였다. HD현대는 이날 서버러스 캐피탈, 한국산업은행과 함께 '한미 조선산업 공동 투자 프로그램 조성'을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 이 프로그램은 미국 조선소 인수와 현대화, 기자재 업체 투자, 자율운항·인공지능(AI) 기반 첨단조선 기술 개발까지 아우른다. 정기선 HD현대 수석부회장은 "미국 조선업 재건을 위한 마스가 프로젝트에 동참해 새로운 시장을 열고 글로벌 조선산업의 판도를 바꾸는 데 기여하겠다"고 말했다.

업계에서는 "마스가 프로젝트의 실질적 실행을 알리는 신호탄"이라고 평가한다. HD현대는 올해 들어 미국 헌팅턴 잉걸스와 방산 협력 MOU, 에디슨 슈에스트 오프쇼어와 상선 협력, 미 해군 화물 보급함 MRO 수주 등 일련의 행보를 이어왔다. 이번 펀드 체결은 그 흐름을 제도화한 상징적 계약이란 평가다.

삼성중공업도 같은 날 미국 비거 마린 그룹과 전략적 파트너십을 맺고 해군 지원함 유지·보수·정비(MRO) 사업 참여를 선언했다. 비거 마린은 미국 내 4개 주에 해군 인증 조선소와 가공공장을 보유한 MRO 전문업체다. 삼성중공업은 조선·해양 기술력과 운영 노하우를 제공하고 성과를 기반으로 상선·특수선 공동 건조로 협력 범위를 넓힌다는 계획이다. 이 회사 최성안 대표이사는 "MRO 협력을 발판 삼아 미국 상선 건조까지 확대할 수 있는 기틀을 마련하겠다"고 말했다.

조선업계 관계자는 "MRO·펀드·기술지원까지 아우르는 입체적 구도가 마련됐다"며 "마스가가 구호가 아닌 실행 단계로 들어섰다는 의미"라고 평가했다.

대한항공·고려아연, 항공·광물 협력 확대

조선 외에 항공과 광물 분야 투자도 대대적으로 이뤄졌다. 대한항공은 보잉과 차세대 고효율 항공기 103대 구매(362억달러·50조원), GE에어로스페이스와 엔진·정비 서비스 계약(137억달러·19조원)을 체결했다. 단일 계약으로는 대한항공 창립 이래 최대 규모다. 이번 도입으로 기단은 보잉 777·787·737, 에어버스 A350·A321-네오 등 5개 기종으로 단순화된다.

고려아연은 세계 최대 방산업체 록히드마틴과 게르마늄 공급망 협력 MOU를 체결했다. 게르마늄은 야간투시경·열화상 카메라·태양전지·반도체에 필수적인 전략 광물이다. 중국이 세계 생산의 68%를 차지하고 지난해 수출 제한을 단행하면서 공급망 불안이 심화됐다. 고려아연은 울산 온산제련소에 1400억원을 투자해 2028년부터 연 10t 규모의 고순도 게르마늄을 생산할 계획이다. 록히드마틴은 안정적 구매를 보장하기 위해 오프테이크 계약을 추진한다.

업계는 이번 대미투자와 관련해 "반도체·배터리에 집중되던 한미 협력이 조선·원자력·항공·LNG·광물로 외연을 넓혔다"며 "산업·안보 동맹의 새로운 청사진을 보여줬다"고 평가했다.

이날 행사에는 한미 기업인들이 대거 모여 투자와 협력을 논의했다. 이재명 대통령과 하워드 러트닉 미 상무부 장관, 김정관 산업통상자원부 장관을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK 회장, 정의선 현대차 회장, 구광모 LG 회장, 허태수 GS 회장, 조원태 대한항공 회장, 이재현 CJ 회장, 구자은 LS 회장, 박지원 두산에너빌리티 회장, 서정진 셀트리온 회장, 최윤범 고려아연 회장, 김동관 한화 부회장, 정기선 HD현대 부회장, 김상현 롯데 부회장, 최수연 네이버 대표 등 한국 주요 기업인이 대거 참석했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



