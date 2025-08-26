본문 바로가기
연구비 부정수급 알렸더니 4500만원…공익신고 32명, 보상금 3억원 받아

박승욱기자

입력2025.08.26 10:00

최근 연구개발비를 부정 수급한 업체 대표를 알린 신고자 A씨는 보상금 4500만원을 받았다. 이 업체는 공공기관 연구개발 과제를 수행하며 참여 연구원을 허위 등록해 지원금을 받았다.

김응태 국민권익위원회 심사보호국장이 정부세종청사 브리핑실에서 발언하고 있다. 연합뉴스

직원이 퇴사했지만 계속 근무하는 것처럼 꾸며 청년고용사업 보조금을 받은 업체 대표를 알린 신고자 B씨 역시 보상금 2000만원을 받았다.


국민권익위원회는 이달 부패·공익신고자 32명에게 보상금 총 3억원을 지급했다고 26일 밝혔다.

이번 부패·공익신고로 공공기관이 회복한 수입은 약 31억원이었다.


보상금은 고용 분야가 1억6000만원으로 전체의 55.5%를 차지했으며, 연구개발 분야(약 6000만원, 21.2%), 복지 분야(약 2000만원, 8.2%)가 뒤를 이었다.


이 밖에도 그간 공공기관의 수입 회복이 완전히 이뤄지지 않다가 추가로 수입이 회복된 사건 신고자 600명에게는 보상금 약 700만원을 추가 지급했다.

김응태 권익위 심사보호국장은 "신고자에 대한 적극적인 보상금 지급을 통해 부패 행위 등에 대한 신고가 활발히 이뤄지도록 할 것"이라고 말했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
