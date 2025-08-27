[Invest&Law]상법 2차 개정…행동주의·국민연금, '캐스팅보트' 쥔다

"국민연금이 5% 이상 지분 가진 상장사 촉각"

내달부터는 자사주 의무소각제 등 입법 논의

집중투표제 의무화, 감사위원 분리 선출 확대 등을 포함한 일명 '더 센 상법'이 지난 25일 국회에서 통과됐다. 지난달 초 이사의 주주에 대한 충실의무 등을 담은 상법개정안이 통과된 지 두 달 만이다. 대주주의 영향력이 축소되고 주주 간 소통의 중요성이 커진 만큼, 향후 기업 의사결정 과정에서 행동주의 펀드와 연기금 등의 캐스팅보트 역할이 보다 강화될 것이란 전망이 나온다.

이번에 통과된 개정안으로 자산 2조원 이상 대규모 상장사에 집중투표제가 의무화됐고, 분리 선출로 선임해야 하는 감사위원이 최소 1명에서 2명으로 늘었다. 이는 감사위원 선임 시 특수관계인의 의결권을 합산 3%로 제한하는 '3%룰'과 결합해 소수주주 추천 이사의 이사회 진입을 가속할 것으로 보인다.

26일 정다솜 한국투자증권 연구원은 "국내 10대 그룹의 지배구조 최상단 기업에 대한 지배주주 및 특수관계인의 평균 지분율이 36%란 점을 고려하면, 감사위원 선임 시 이들 의결권의 33%가 행사될 수 없다"며 "특히 통상 3명으로 구성되는 감사위원회에서 2명의 위원이 분리 선출을 통해 선임되면 이들이 과반을 차지하게 돼 지배주주 및 경영진에 대한 견제·감시 기능이 강화될 것"이라고 말했다.

다만 '1% 이상의 주식을 보유한 주주가 집중투표의 방법으로 이사 선임을 청구해야 한다'는 기존 조항이 유지되면서, 일정 지분을 가진 행동주의 펀드 및 국민연금 등 연기금의 역할이 한층 중요해질 것으로 보인다. 기업 분석 연구소 리더스인덱스에 따르면, 50대 그룹 중 오너 지분이 있는 계열사 130곳 가운데 국민연금이 5% 이상 지분을 보유한 상장사는 56.9%인 74곳에 달한다.

이경연 대신증권 연구원은 "누적된 주주의 지지를 받아야 하므로 주주 연대 또는 일정 수준의 지지가 있어야 비로소 가능성이 생기는 구조"라며 "집중투표제 도입 의무화는 매년 반드시 실시해야 한다는 것을 의미하지 않는다. 일정 주식을 보유한 주주의 청구가 있어야만 실제로 작동할 수 있다"고 짚었다.

이와 더불어 여권은 자사주 의무소각제 입법 논의를 내달부터 본격화할 예정이다. 현재 발의된 안들은 자사주를 취득 즉시 또는 6개월에서 1년 이내 소각하는 내용을 담고 있다. 이미 보유한 자사주에 대해선 6개월 이내 소각해야 한다는 강경한 안부터, 5년 이내 소각으로 유예하는 안까지 다양하다. 자사주를 장기간 쌓아두며 경영권 방어·자금 조달 수단으로 활용해온 상장사가 3차 개정 가능성을 예의 주시하는 배경이다.

문성 법무법인 율촌 변호사는 "이사회에 소수주주의 입장을 반영할 이사 선임이 필요하다고 생각하는 주체, 즉 소액주주연대와 행동주의펀드, 지분율 열세인 경영권분쟁당사자 등에 의한 집중투표제 요구가 증가할 것"이라며 "스튜어드십코드(기관투자가의 의결권 행사 지침) 강화 및 제도 개혁이 진행되고 있는 국민연금이 캐스팅보트를 쥐는 주주총회가 대폭 늘어날 것"이라고 말했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



