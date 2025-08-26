나경원, 트럼프 '숙청 또는 혁명' 글에 "한국 정치 불신 확산 암시"

트럼프, 李 회담 직전 SNS에

"한국서 숙청·혁명 일어난 듯"

나경원 "한국 정치에 대한 불신이

미국 내에서 확산하고 있음을 암시"

나경원 국민의힘 의원이 25일 한미정상회담 직전 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 한국의 정치상황을 '숙청 또는 혁명'이라고 표현한 것에 대해 "최근 들어 한국 사회 및 정치에 대한 불신이 미국 내에서, 또 국제적으로도 확산하고 있음을 암시한다"고 주장했다.

나경원 국민의힘 의원. AD 원본보기 아이콘

나 의원은 이날 페이스북에 "트럼프 대통령이 한국의 자유민주주의 질서를 의심하며 '이런 상황에서는 사업을 할 수 없다'는 강경 메시지까지 공개적으로 표명한 것은 매우 이례적"이라며 이같이 적었다.

이어 "그간 이재명 민주당 정권이 보여준 독재적 국정운영, 내란 몰이, 사법 시스템의 파괴, 야당에 대한 정치보복, 언론에 대한 전방위적 장악이 결국 미국의 눈에 '숙청'과 '혁명'처럼 비치고 있는 것 아니겠느냐"며 "시간이 흐르면서, 실체적 진실이 무엇인지 역사가 심판할 것"이라고 썼다.

이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 워싱턴 DC 백악관에서 영접나온 도널드 트럼프 미국 대통령과 악수하고 있다. 공동취재 연합뉴스 원본보기 아이콘

트럼프 대통령은 이날 정상회담에 앞서 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 "한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가. 숙청 또는 혁명같이 보인다"는 글을 올려 논란이 됐다.

이후 트럼프 대통령은 정상회담에서 이 대통령에게 "교회 압수수색이 있었다고 제가 정보당국으로부터 들었는데 사실이라면 유감"이라며 특검의 압수수색에 대해 물었다.

이에 이 대통령은 "대한민국은 친위쿠데타로 인한 혼란이 극복된 지 얼마 안 된 상태"라며 "내란 상황에 대해 국회가 임명한 특검에 의해서 사실조사가 진행 중"이라고 설명했다. 이어 "저의 통제 아래 있지는 않지만 지금 대한민국 검찰이 사실확인을 하고 있다"며 "미군을 직접 수사한 것이 아니라 그 부대 안에 있는 한국군의 통제시스템이 어떻게 작동했는지를 확인한 것"이라고 부연했다.

이 대통령의 설명을 들은 트럼프 대통령은 자신의 한국 관련 발언에 대해 "오해였다고 확신한다"며 "그런 루머가 있었기 때문에 교회 단속, 교회 급습, 이런 이야기를 들어 이야기했던 것"이라고 정정했다.

나 의원은 25일에는 이 대통령이 방미 기간 숙소로 블레어하우스 대신 백악관 인근 호텔에서 묵는 것과 관련 미국 측으로부터 의전 홀대를 받고 있다는 주장도 폈다.

나 의원은 이 대통령이 영빈관인 블레어하우스가 아닌 워싱턴DC의 한 호텔에서 묵는 것과 관련 "같은 등급의 공식 실무 방문(Official Working Visit)인 문재인 전 대통령, 실무 방문(Working Visit)이었던 노무현·이명박·박근혜 전 대통령, 국빈 방문(State Visit)이었던 이명박·윤석열 전 대통령 모두 방문 형식을 불문하고 블레어하우스에서 묵도록 미국 측이 예우했던 전례와 극명히 대비된다"고 했다.

나 의원은 "이번 방미에는 이례적 장면이 이어졌다"며 "조현 외교부 장관이 한일 정상회담 배석을 건너뛰고 급히 미국으로 향했고, 대통령실 비서실장·정책실장·국가안보실장까지 총출동했다. 이는 심상치 않은 기류가 작동하고 있음을 방증한다"고 했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



