케이뱅크, '릴로&스티치' 궁금한 적금 시즌3 스핀오프 오픈

지난 5월 출시한 시즌3 25만좌 판매…시즌1~3 중 가장 높은 판매 수 기록

앞으로 시즌마다 새로운 테마로 궁금한 적금 선보일 예정



케이뱅크가 궁금한 적금 시즌3 스핀오프(번외편)를 선보인다고 26일 밝혔다.

이번 오픈하는 '궁금한 적금 시즌3' 스핀오프는 지난 5월 선보인 '궁금한 적금 시즌3'의 외전 격이다. 시즌3는 지난 5월 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 협업해 <릴로 & 스티치> 스토리를 테마로 출시한 바 있다.

<릴로 & 스티치>의 스토리로 구성된 시즌3는 출시 3개월여 만에 누적 25만좌를 돌파하는 등 높은 고객 반응을 이끌어냈다. 지금까지 출시한 궁금한 적금 시즌1~시즌3를 통틀어 가장 많은 계좌 수를 기록하게 됐다.

매일 입금을 하면서 많은 사랑과 호평을 받은 <릴로 & 스티치> 스토리를 총 31편에 걸쳐서 하루에 하나씩 확인할 수 있어 인기를 끈 것으로 풀이된다.

이러한 고객 성원에 보답하고자 시즌3에 이어 <릴로 & 스티치> 테마를 이어간다.

시즌3 스토리는 릴로와 스티치의 첫 만남을 시작으로 진정한 가족의 의미를 찾아가는 내용이었다. 스핀오프는 새로운 수채화 그림체에 일상적인 에피소드로 구성해 색다른 즐거움을 선사할 예정이다.

스핀오프에 대한 고객의 관심도 높다. 오픈 전 2주동안 진행된 사전 알림 이벤트에 약 11만명이 신청하며 새로운 이야기에 대한 기대감을 드러냈다.

궁금한 적금은 매일 랜덤 금리와 함께 새로운 스토리가 제공되는 한 달 만기 적금 상품이다. 31일 동안 매일 빠짐없이 입금할 경우 기본금리 연 0.7%에 랜덤 금리를 더해 최대 연 6.7% 금리를 받을 수 있다. 하루 입금 가능 금액은 최소 100원에서 최대 5만원이다.

케이뱅크 관계자는 "고객들의 뜨거운 성원에 힘입어 <릴로 & 스티치>를 테마로 다시 한 번 새롭게 시즌3 스핀오프를 선보이게 됐다"며 "앞으로도 궁금한 적금은 시즌을 거듭하며 새로운 테마로 차별화된 재미를 제공하겠다"고 말했다.





