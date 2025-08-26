'CSIS 연설' 李대통령 "국방비 증액할 것…한미일 협력으로 북핵 대응"

李대통령, 한미 정상회담 계기 CSIS 연설

"늘어난 국방비로 스마트 강군 육성"

"북한 비핵화 기조 분명…대화 노력도 병행"

방미 전 이시바와 정상회담 "동맹의 새로운 역사 행보"

이재명 대통령이 25일(현지시간) 한미 정상회담 이후 연설에서 "국방비를 증액할 것"이라고 밝혔다. 또 미국·일본과 협력을 강화해 북핵 문제에 대한 한반도 비핵화 기조를 분명히 하는 한편 대화 노력도 이어가겠다고 했다.

이 대통령은 이날 미국 워싱턴D.C.의 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)에서 연설을 통해 "미국에 대한 방위 공약과 한미 연합 방위 태세는 철통같이 유지될 것"이라 말한 뒤 "동시에 한국은 한반도의 안보를 지키는 데 있어 보다 주도적인 역할을 해나갈 것"이라며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "늘어난 국방비는 우리 군을 21세기 미래전에서 반드시 승리하는 스마트 강군으로 육성하기 위한 첨단 과학기술과 자산을 도입하는 데 사용될 것"이라면서 "도널드 트럼프 미국 대통령은 대한민국의 국방역량 강화 노력을 적극 지원하고 한미 간 첨단 방산 협력을 더욱 확대해 나가겠다는 의사를 밝혔다"고 전했다.

그러면서 "변화하는 안보환경과 위협에 철저히 대응할 수 있도록 한미 양국의 능력과 태세는 더욱더 확대되고 강화될 것"이라고 전망했다.

북핵 문제는 비핵화 기조를 분명히 하되 대화 노력을 이어가겠다고 공언했다. 이 대통령은 북한의 핵 문제를 '해결되지 못한 시대의 잔재'로 꼬집으면서 "한반도에서 핵확산금지조약(NPT) 상 의무는 철저히 준수되어야 하며, 그것이 남북 모두의 이익에 부합한다는 점도 분명하다"고 강조했다.

또 이 대통령은 "한미 양국은 북한의 도발에는 강력히 대응하는 동시에, 북한과의 대화를 위한 노력도 병행해 나갈 것"이라면서 "우리 정부는 우발적 충돌을 방지하기 위해 남북 간 긴장을 완화하기 위한 여러 조치를 취했으며, 북한도 접경지역 주민을 괴롭힌 대남 확성기 방송을 중단했다"고 소개했다. 그러면서 "화해와 협력의 남북 관계야말로 한국과 북한 모두에, 나아가 한국과 미국 양국 모두에 이익이라 확신한다"고 말했다.

이어 이 대통령은 "한반도에 비핵·평화와 공존의 길이 열릴 때 한미동맹은 한반도를 넘어 글로벌 차원으로 업그레이드될 것"이라면서 "한국 내 약 20만 명의 미국인들과 2만8500명의 주한미군이 더욱 안전해지고 양국 국민의 일상도 더욱 번영할 것"이라고 얘기했다.

방미 전 일본을 들렀던 이유에 대해서 이 대통령은 '동맹의 새로운 역사'를 위한 행보였다고 설명했다. 이 대통령은 "(한미 동맹의) 새로운 역사에 빠질 수 없는 또 하나의 파트너가 일본"이라면서 "방미에 앞서 마당을 같이 쓰는 이웃, 일본을 먼저 방문하고 왔다. 트럼프 대통령께서도 1기 때부터 한미일 협력을 강조해 왔던 것을 기억한다"고 언급했다.

이 대통령은 "저는 트럼프 대통령과 함께 굳건한 한미동맹을 바탕으로 한미일 협력을 긴밀히 다져나갈 것"이라면서 "3국이 북한의 핵과 미사일 위협에 공동대처하며, 인태지역과 글로벌 차원에서의 평화와 번영을 위해 더욱 노력해 나갈 것"이라고 약속했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



