'한미 정상회담' 계기 제조업 르네상스 파트너십 교두보 마련…조선·원전 등 11개 MOU

'조선·원자력' 공동 펀드 조성·투자·기술 협력

한수원-센트러스, 우라늄 농축설비 구축 투자 공동 참여

대한한공, 보잉사로부터 차세대 고효율 항공기 103대 신규 도입

한미 정상회담을 계기로 25일(현지시간) 양국 기업이 조선과 원자력, 항공, 액화천연가스(LNG), 핵심광물 등 제조업 르네상스 파트너십 강화를 위한 계약 및 양해각서(MOU)를 체결했다.

산업통상자원부는 이날 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 '한미 비즈니스 라운드 테이블' 행사에서 김정관 장관과 하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 임석한 가운데 양국 기업들이 총 11건의 계약과 MOU를 체결했다고 밝혔다.

25일(현지시간) 한미 양국 관련 기관 및 기업 대표 등 관계자가 참석한 가운데 미국 워싱턴 D.C. 월라드 인터콘티넨탈호텔에서 열린 '한미 제조업 파트너십 MOU 체결식'에 임석한 김정관 산업통상장원부 장관(왼쪽)과 하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 기념사진 촬영을 하고 있다.(사진제공= 산업부) AD 원본보기 아이콘

산업부 관계자는 "양국 기업은 조선과 원자력 등 전략 산업 분야의 협력을 확대하기 위한 공동 펀드 조성과 투자, 기술 협력을 내용으로 하는 MOU 6건을 체결했다"며 "항공과 LNG 분야에서는 우리 기업의 안정적인 사업 운영을 위한 계약 및 MOU 4건, 공급망 분야에서는 한국 기업의 핵심 희소금속 대미 수출을 위한 MOU가 체결됐다"고 설명했다.

우선 조선분야에선 HD현대와 한국산업은행과 서버러스 캐피탈은 미국 조선업, 해양 물류 인프라, 첨단 해양 기술을 포함해 미국과 동맹국의 해양 역량을 재건 및 강화하는 것을 목표로 하는 수십억달러 규모의 공동 투자펀드 조성을 위한 MOU를 맺었다.

삼성중공업과 비거 마린 그룹은 미국 해군의 지원함 유지·보수·정비(MRO), 조선소 현대화 및 선박 공동 건조 등 전략적 파트너십을 구축하는 MOU를 체결했다.

세계 최고 수준의 우리 조선사들이 미국 조선업 및 해양 역량 강화와 미국 군함의 유지·보수·정비 사업 등에 적극적으로 참여하게 됨으로써 한미 양국이 '윈-윈'할 수 있는 조선분야 협력 모멘텀이 강화될 것으로 산업부는 기대하고 있다.

원전분야에선 3건의 MOU가 체결됐다. 한국수력원자력과 두산에너빌리티, 엑스-에너지, 아마존웹서비스(AWS)와는 소형모듈원자로(SMR)의 설계, 건설, 운영, 공급망 구축, 투자 및 시장확대 협력에 관한 4자 간 MOU가 체결됐다.

이어 두산에너빌리티와 미국 민간 에너지 개발사업자인 페르미 아메리카는 MOU를 통해 미국 텍사스주에 추진 중인 '인공지능(AI) 캠퍼스 프로젝트'에 공급할 대형 원전과 SMR 기자재 관련 포괄적 협력 관계를 구축하기로 했다. 또 한수원·삼성물산과 페르미 아메리카는 AI 캠퍼스 프로젝트의 건설 등 원활한 사업 추진을 위한 협력 MOU를 체결했다. 한수원과 미국 우라늄 농축 공급사인 센트러스는 한수원이 센트러스의 우라늄 농축설비 구축 투자에 공동으로 참여하기로 했다.

산업부 관계자는 "한국 기업들은 원전 건설 경험과 뛰어난 기술력을 토대로 향후 미국 내 급증하는 전력 수요에 부응해 진행되는 원전 건설 프로젝트에 더욱 활발하게 참여하게 될 것으로 전망된다"며 "아울러 한미 간의 협력을 통해 국내적으로도 우리 원전 운영에 필요한 원료인 농축우라늄을 안정적으로 확보할 수 있게 될 것으로 기대된다"고 말했다.

대한항공은 창립 이래 최대 규모의 단일계약을 보잉사와 체결했다. 대한항공은 보잉으로부터 차세대 고효율 항공기 103대(362억달러 규모)를 신규 도입하고, GE에어로스페이스와 엔진 구매 및 엔진 정비 서비스 계약(총 137억달러 규모)을 위한 MOU를 체결했다. 이번에 발표된 내용은 지난 3월 대한항공이 발표한 보잉사 항공기 50대 및 GE에어로스페이스 엔진 구매 건과는 별도의 추가 계약이다.

한국가스공사는 글로벌 에너지 기업인 트라피구라 등과 2028년부터 약 10년간 미국산 LNG를 주요 기반으로 하는 연 330만t 규모의 중장기 LNG 도입 계약을 체결했다. 이번 장기 계약 물량은 미국 최대 LNG 수출 기업인 쉐니에르 등으로부터 공급될 예정이다. 가스공사는 이번 계약을 통해 중장기적으로 가격경쟁력이 있는 LNG를 확보함으로써, 국내 천연가스 수급과 가격 안정화에 기여할 것으로 전망하고 있다.

핵심광물 협력도 강화하기로 했다. 고려아연은 글로벌 방산기업인 록히드마틴과 게르마늄 공급구매 및 핵심광물 공급망 협력을 위한 MOU를 체결했다. 이번 MOU는 고려아연이 국내 공장에서 게르마늄 상업생산을 시작하는 2028년부터 록히드마틴에 게르마늄을 장기 공급하기로 하는 것이 주요 내용이다. 핵심 희소금속 분야 한미 협력의 첫 성공 사례로서 양국 간 핵심광물 공급망 협력을 한층 심화시킬 것으로 기대된다.

김 장관은 "이번 체결식은 한미 간 제조업 협력의 범위와 깊이를 확대함으로써 양국 간 파트너십이 새로운 단계로 도약하는 이정표가 될 것"이라며 "정부는 한미 간 제조업 협력이 르네상스를 맞이할 수 있도록 필요한 모든 제도적 지원을 제공할 것이며, 이를 통해 양국 기업에 무궁무진한 사업 기회가 창출될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>