본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

극비리 워싱턴 갔다는 전한길 "尹 인권유린 알리겠다"

박지수인턴기자

입력2025.08.26 08:36

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

韓美 정상회담 앞두고 영상 공개
'출국금지 염려' 극비리에 출국
"尹대통령에 대한 인권유린 부당함 알릴 것"

전 한국사 강사 전한길씨가 25일 자신의 유튜브 채널 '전한길뉴스'를 통해 인천공항에서 워싱턴으로 출국하는 배경을 설명하고 있다. 유튜브 전한길뉴스

전 한국사 강사 전한길씨가 25일 자신의 유튜브 채널 '전한길뉴스'를 통해 인천공항에서 워싱턴으로 출국하는 배경을 설명하고 있다. 유튜브 전한길뉴스

AD
원본보기 아이콘

전 한국사 강사 전한길씨가 한미정상회담이 열리는 미국 워싱턴DC로 출국했다고 밝혔다. 윤석열 전 대통령에 대한 인권유린과 내란 특검의 부당함을 알리고, 좌편향된 한국 언론 대신 외신 중심에서 객관적인 상황을 전하겠다는 이유에서다.


25일 전한길씨는 자신의 유튜브 채널 '전한길뉴스'를 통해 인천공항 게이트에서 미리 촬영한 영상을 공개했다. 그는 "내가 출국하는 사실이 알려지게 되면 출국 금지 명령이 내려질까 싶어 극비리에 출국하게 됐다"라며 "이 방송을 볼 때쯤이면 아마 미국에 가는 과정이거나 도착하기 직전일 것"이라고 전했다.

전씨는 "이재명 대통령이 트럼프 대통령과 처음으로 한미 정상회담 하게 되는데 많이 걱정됐다. (이 대통령에 대한) 의전도 기존과 달랐다"라며 "지금은 의제도 제대로 조율하지 못한 상태에서 정상회담이 이뤄지고 공동성명도 있을지 없을지도 모른다. 국빈 대접도 못 받고 있고 미국이 인정을 안 한다는 뜻"이라고 주장했다.


또 "이 대통령이 개헌을 통해 장기 집권을 노리고 독재 체제로 들어설 것이고 이 유튜브도 문을 닫게 할 것"이라며 "미국에서 윤석열 전 대통령에 대한 인권 유린, 내란 특검의 부당함, 언론 탄압 등의 문제를 국제 사회에 알리기 위해 미국으로 향하는 것"이라고 말했다.


한편 전씨는 이날 현지에서 라이브 방송을 진행한 뒤 워싱턴 트루스 포럼, 미주 한인 포럼 등의 행사에 참석할 예정이라고 밝혔다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보] CSIS 연설 李대통령 "국방비 증액할 것…스마트 강군으로 육성" [속보] CSIS 연설 李대통령 "국방비 증액할 것…스... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 달 35만원 부담되지만 소외되긴 싫어"…'우정 모임비'에 美 Z세대 '한숨'

"펜 멋지다, 가져가실 거냐" 트럼프 돌발요청…李 대통령, 즉석 선물

서울은 몇 등일까? Z세대가 뽑은 '가장 살기 좋은 도시'

반년 만에 1만5000대 팔린 아이오닉9…SK온 같이 웃는 이유

극비리 워싱턴 갔다는 전한길 "尹 인권유린 알리겠다"

"무리한 발주 제동" 공사비·기간 이의제기권…발주처 외면 못한다

강남 한복판서 자율주행 테스트…국산 아닌 중국車?

새로운 이슈 보기