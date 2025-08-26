강유정 대변인이 전한 확대회담 분위기, 트럼프 "李대통령은 정말 스마트"

李대통령의 김정은 만남 추진 제안에 "매우 슬기로운 제안"이라고 극찬

트럼프, 과거 김정은 만난 이야기 자세히 들려주기도

트럼프, 李대통령에 "당신은 전사, 미국으로부터 완전한 지원 받을 것"



이재명 대통령과 도널드 트럼프 대통령이 25일(현지시간) 백악관 캐비닛 룸에서 비공개로 약 1시간 동안 진행한 확대회담에서 트럼프 대통령은 이 대통령을 향해 여러 번 "정말 스마트한 사람"이라고 칭찬했다고 한다. 특히 트럼프 대통령은 김정은 북한 국무위원장과 만남을 추진해보라고 제안한 이 대통령에게 "매우 슬기로운 제안"이라고 극찬하기도 했다.

강유정 대통령실 대변인은 워싱턴D.C.에 마련된 프레스센터에서 브리핑을 통해 이같이 분위기를 전했다. 강 대변인은 "시종일관 화기애애한 분위기에서 두 정상은 서로 한국의 정치 상황에 대해 묻고 교역과 관세 협상에 대해 점검을 하는 한편 미국 조선업의 미래에 대해서도 환담을 했다"고 설명했다. 또 이 대통령은 트럼프 대통령에게 우리 둘은 비슷한 배경을 가지고 있다면서 과거 암살 위협으로 인해 목숨을 잃을 뻔했던 상황을 언급했고, 이에 대해 트럼프 대통령은 깊이 공감하면서 상세한 이야기를 나누기도 했다.

특히 트럼프 대통령은 김 위원장 초청을 제안한 이 대통령에게 북한의 김정은 국무위원장과 만났던 이야기를 자세히 들려줬다. 또 트럼프 대통령은 자신이 잠시 대통령직을 하지 않던 사이 북한의 핵 위협이 훨씬 더 커졌음을 강조하면서 중국과 북한의 관계, 북한과 러시아의 관계에 대한 이재명 대통령의 생각을 묻기도 했다.

강 대변인은 "트럼프 대통령은 이 대통령을 향해 당신은 전사다, 당신은 미국으로부터 완전한 지원을 받게 될 것이다 등의 말로 여러 사람 앞에서 여러 차례 친밀감을 강조하기도 했다"면서 "당신은 위대한 사람이고 위대한 지도자다. 한국은 당신과 함께 더 높은 곳에서 놀라운 미래를 갖게 될 것이라고 말했다"고 설명했다.

아울러 이 대통령은 트럼프 대통령을 올가을에 열리는 경주 아시아태평양경제협력체(APEC)에 초청했고, 가능하다면 북한 김정은 국무위원장과의 만남도 추진해 보자고 권했고 트럼프는 그러면서 '언제나 당신과 함께 있다'라는 메시지를 직접 써서 이 대통령에게 전달하기도 했다고 한다.

한국의 여성 프로 골퍼들에 대한 이야기도 오갔다. 트럼프 대통령은 한국의 여성 프로 골퍼들이 해가 뜰 때부터 해가 진 다음까지 종일 연습을 한다고 들었다면서 열심히 연습을 하기 때문에 세계적 수준의 선수가 되는 것 같다며 감탄하기도 했다고 강 대변인은 전했다.

이 자리에서 트럼프 대통령은 함께 자리한 참모진들의 이름표에 직접 사인을 해주면서 식탁 위에 올려둔 메뉴 소개가 모두 사람들이 손으로 직접 쓴 캘리그라프라면서 메뉴에도 직접 자신의 사인을 해 주기도 했다.

강 대변인은 "식사를 마친 후 트럼프 대통령은 집무실로 돌아가 조지 워싱턴 링컨 등 역대 미국 대통령들의 초상화를 직접 소개해 줬고, 이재명 대통령이 이시바 총리의 사진첩에서 봤다고 언급한 트럼프 대통령의 피습 사진이 실린 책을 선물하기도 했다"면서 "모든 참석자들에게 마음에 드는 모자와 골프공, 골프 핀 등을 고르도록 하고 한 번 더 사인을 해 줬다"고 말했다.

한편 트럼프 대통령은 예정보다 길게 진행된 오찬 회의를 아쉬워하면서 대단한 진전, 대단한 사람들, 대단한 협상이었다면서 이 대통령과 기분 좋게 인사를 나눴다고 강 대변인은 전했다.





워싱턴D.C.(미국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



