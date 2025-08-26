대한항공, 70兆 대미투자…보잉 항공기 103대 도입

대한항공 대한항공 003490 | 코스피 증권정보 현재가 25,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,850 2025.08.26 개장전(20분지연) 관련기사 [속보]대한항공, 보잉 항공기 103대 주문…사상 최대대한항공-LIG넥스원, '1.8조' 한국형 전자전기 개발 출사표조원태 한진그룹 회장, 상반기 보수 92억원 수령 전 종목 시세 보기 close 이 미국 항공기 제조업체 보잉으로부터 103대의 항공기를 주문한다고 26일 밝혔다. 이는 국내 항공사 역사상 최대 규모다. 또한 미국 항공기 엔진 제작 업체 GE에어로스페이스와 19조원 규모 구매 계약을 맺는다.

인천 중구 대한항공 항공기 정비고에서 대한항공 관계자들이 새로운 CI가 적용된 항공기 동체를 세척하고 있다. 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

대한항공은 25일(현지시간 기준) 미국 워싱턴DC 소재 윌러드 호텔에서 조원태 한진그룹 회장, 스테파니 포프 보잉 상용기 부문 사장 겸 최고경영자(CEO), 러셀 스톡스 GE에어로스페이스 상용기 엔진 및 서비스 사업부 사장 겸 CEO 등 각사 관계자들이 참석한 가운데 항공기 및 엔진 구매 계획 관련 서명식을 각각 진행했다.

보잉으로부터는 362억달러(50조5000억원) 규모 항공기를 구매한다. 주문 항공기는 고효율 항공기인 B777-9 20대, B787-10 25대, B737-10 50대, B777-8F(화물기) 8대 등 총 103대다. 2030년 말까지 차례로 도입될 예정이다.

GE에어로스페이스와 18조2000억원의 엔진정비 서비스 계약도 추진한다. 20년간 항공기 28대에 대한 엔진 정비 서비스를 받게 된다. 또한 항공기 11대분의 예비엔진(1조원)도 구매한다. 미국 항공엔진 제조사인 CFM사로부터는 항공기 8대분의 예비엔진도 구매한다.

대한항공 관계자는 "선제적인 대규모 항공기 투자를 통해 미래 성장동력을 확보할 것"이라며 "한미 양국 간 상호호혜적 협력에도 기여해 나가겠다"고 했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>