美의회도서관 방문한 김혜경 여사 "우리 역사·문화 먼 타지서 존중, 깊은 감명"

임철영기자

입력2025.08.26 06:18

수정2025.08.26 06:53

한국 관련 사료 등 주요 소장품 관람
한국계 직원들 격려…"한국 관련 아카이브 내실 있게 확장 지원"

이재명 대통령과 함께 미국을 방문 중인 김혜경 여사가 25일(현지시간) 워싱턴D.C.에 위치한 미국 의회도서관을 찾아 한국 관련 사료 등 주요 소장품을 관람하고 한국계 직원들을 격려했다고 안귀령 대통령실 부대변인이 밝혔다.


연합뉴스

연합뉴스

미국 의회도서관은 세계 최대 규모의 장서 및 소장 자료를 자랑하는 미국의 실질적 국립도서관으로, 한국계 직원도 10여명 근무하고 있다. 김 여사는 세계적인 지식과 문화의 보고인 미국 의회도서관을 방문하게 되어 매우 뜻깊다고 밝혔고, 한국계 엘리 김 사서의 안내를 받아 도서관이 소장하고 있는 한국 관련 사료를 살펴봤다.

안 부대변인은 "김혜경 여사는 현존 최고(最古)의 태극기 도안, 김치의 유래가 담긴 동국이상국집, 조선 금속활자 등 한국 관련 사료를 접한 뒤 우리 민족의 역사와 문화가 먼 타지에서도 존중받고 연구되고 있다는 것에 깊이 감명받았다고 소감을 밝혔다"고 전했다. 이어 김 여사는 한국 관련 사료를 소중히 관리하고 홍보하는 한국계 직원들을 만나 감사의 인사를 전하기도 했다.


한국계 직원들은 한국 영부인이 미국 의회도서관을 방문한 것은 김 여사가 처음이라며 열렬히 환영했다. 그러면서 한국 관련 사료에 관한 일을 하다 보니 한국 사회에 더 관심을 가지고 국력의 신장을 체감하게 된다며 김 여사의 방문을 계기로 사기충천하여 일할 수 있을 것이라 반겼다.


안 부대변인은 "김 여사는 한국계 직원들이 앞으로 더 자부심을 가지고 일할 수 있도록 한국 정부가 계속 노력해야겠다는 생각이 들었다고 말했다"면서 "또한 미국 의회도서관은 한국과의 협력 의사가 높다고 들었다며, 한국 관련 아카이브를 내실 있게 확장해나갈 수 있도록 필요한 지원을 아끼지 않겠다고 덧붙였다"고 설명했다.




워싱턴D.C.(미국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
