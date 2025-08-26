본문 바로가기
트럼프 "韓, 무역합의 문제 제기했지만 합의 원안 유지"

김민영기자

입력2025.08.26 05:35

도널드 트럼프 미국 대통령은 25일(현지시간) 미국과 한국이 지난달 원칙적으로 합의한 무역 협정을 그대로 이행하기로 했다고 밝혔다.


트럼프 대통령은 이날 백악관에서 이재명 대통령과 회담을 마친 뒤 진행한 포고문 서명식에서 한국과 무역 협상을 결론 내렸냐는 질문에 "그렇다. 난 우리가 협상을 끝냈다고 생각한다"고 답했다. 그러면서 그는 "그들(한국)은 합의와 관련해 약간 문제가 있었지만, 우리는 우리 입장을 고수했다"면서 "그들은 그들이 타결하기로 동의했던 합의를 할 것"이라고 말했다.

앞서 한국은 지난달 30일 3500억달러 규모의 대미 투자와 1000억달러 상당의 미국산 에너지 구매를 조건으로 미국과 합의해, 한국에 적용하는 상호관세율을 기존 25%에서 15%로 인하하기로 했다.


트럼프 대통령은 또 이 대통령에 대해 "그(이 대통령)는 매우 좋은 남자(guy)이며 매우 좋은 한국 대표다. 이건 매우 큰 무역 합의다. 한국이 역대 타결한 합의 중 가장 크다"고 강조했다.




김민영 기자 argus@asiae.co.kr
