트럼프 '숙청·혁명' 주장에 李대통령 "한국군 확인한 것"…트럼프 "오해였다" 정정

트럼프, 정상회담 직전 SNS 통해 주장…수많은 억측 낳아

정상회담에서 李대통령 적극 설명…트럼프 "조사 잘 마무리됐을 것 확신"

자칫 커질 수 있었던 파문 잠재워

한미 정상회담 직전 도널드 트럼프 대통령이 소셜미디어(SNS)를 통해 제기한 의혹에 대해 이재명 대통령이 "지금은 국회가 임명한 특별검사가 사실조사를 진행하고 있다"고 설명하자 트럼프 대통령이 "그렇다면 제가 오해한 것이라고 생각한다"고 답변하면서 자칫 커질 수 있는 파장을 일단 잠재웠다.

트럼프 대통령은 25일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관 집무실인 오벌 오피스에서 열린 한미 정상회담에서 "한국에서 교회에 대한 압수수색이 있었다는 얘기를 들었다"면서 "그게 사실이라면 좋지 않은 일일 것이라고 생각했다. 한국에서 일어난 일이 아닐 거라는 생각을 했다"고 말했다.

이에 이 대통령은 적극적으로 해당 의혹에 대한 사실관계를 바로 잡았다. 이 대통령은 "간단하게 말하면 대한민국은 아시는 것처럼 친위 쿠데타로 인한 혼란이 극복된 지 얼마 안 된 상황"이라면서 "내란 상황에 대해 국회가 임명하고 국회가 주도하는 특검에 의해 사실 조사가 진행 중인 것"이라고 말했다.

그러면서 "저의 통제하에 있지는 않지만 대한민국 검찰이 하는 일을 팩트 확인과 팩트 체크인데 미군을 직접 수사한 게 아니고 그 안에 있는 한국군의 통제 시스템이 어떻게 작동했느냐를 수사한 것 같다"면서 "나중에 더 자세히 설명하겠다"고 덧붙였다.

이 대통령의 설명을 들은 트럼프 대통령은 "그렇다면 그것은 오해였다고 확신한다"면서 "다만 교회와 관련해 교회를 급습했다는 소문이 돌고 있는 것은 사실이다. 저는 그 조사가 잘 마무리됐을 것이라고 확신한다"고 말했다.

앞서 트럼프 대통령은 정상회담 3시간 전 자신의 SNS 트루스소셜에 "한국에서 무슨 일이 일어나고 있는 것인가"라면서 "숙청 또는 혁명 같아 보인다"고 언급했다. 그러면서 "우리는 한국에서 비즈니스를 할 수 없다"라고도 적었다.

해당 SNS 글이 확산하면서 발언의 대상과 목적이 무엇인지를 두고 수많은 억측이 이어졌다. 대통령실도 가짜뉴스가 적지 않게 돌고 있다면서 "신속하게 확인하겠다"면서 신중한 입장을 전달했다.





