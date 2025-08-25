200m 50초대에 뛰는 92세 육상 선수…'근육' 분석하니

지구력 관련 지근섬유, 20대 수준

"90대 노인 이상의 운동 능력 보유"

고령자 단거리 육상 세계기록 보유자인 90대 이탈리아 할머니의 건강 비결을 두고 전 세계 과학자들이 연구에 착수했다고 미 일간지 워싱턴포스트(WP)가 24일(현지시간) 보도했다.

이탈리아 파도바에 거주하는 엠마 마리아 마첸가(92)는 연령대별 여성 단거리 경주 세계기록을 4건이나 보유한 선수다.

보도에 따르면 그는 지난해 5월 90세 이상 여성 실외 200m 경주에서 51.47초를 기록, 세계 기록을 경신했다. 그다음 달에는 50.33초로 본인의 기록을 1초나 단축했다.

90세 이상 단거리 육상 세계 기록 보유자인 엠마 마리아 마첸가. 페이스북 캡처

신장 155㎝인 그는 국제 대회에 나가도 경쟁자가 거의 없는 것으로 전해졌다. 지난 7월 마첸가는 WP와의 인터뷰에서 "이탈리아에서는 (선수가) 나밖에 없다"며 "세계대회에 나가니 미국이 선수가 한 명 있더라"고 전했다. 이 때문에 그의 세계 신기록도 사실상 혼자 경신하고 있다.

이탈리아, 미국 과학자들로 이뤄진 국제 연구진은 마첸가가 90대에도 여전히 달리기를 할 수 있는 비결을 연구 중이다. 최근 연구진은 마첸가의 근육, 신경, 미토콘드리아(세포 내부에서 에너지를 내는 기관) 등을 분석하고 있다.

특히 과학자들이 마첸가의 근육 일부를 샘플로 채취해 분석한 결과, 순발력과 관련 있는 속근섬유는 건강한 70세와 비슷한 것으로 나타났다. 마첸가의 실제 연령과 비교하면 좋은 편이었으나 특출난 수준은 아니었다. 그러나 지구력과 관련이 있는 지근섬유의 경우, 20대 젊은이와 비슷한 수준으로 밝혀졌다.

이번 사례 연구의 제1저자인 마르타 콜로시오 마켓 대학교 박사는 "마첸가는 나이가 들고 있지만, 다른 91세 노인이 할 수 없는 운동 능력을 보유했다"고 평가했다.

한편 마첸가는 젊은 시절 육상을 했다가 그만둔 것으로 전해졌다. 이후 그는 과학 교사로 일하다가, 25년 만에 재차 육상에 도전한 것으로 알려졌다. 육상에 재도전했을 때 그의 나이는 53세였다. 마첸가는 1주일에 2~3번씩 꾸준히 달리기하며, 쉬는 날에는 주로 산책을 한다. 마첸가는 매체에 "훈련 한 차례에 약 1시간씩 뛴다"며 "종일 실내에서만 보내는 날은 없다"고 설명했다.





임주형 기자



